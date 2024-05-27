В ЛДПР предложили ввести право на досрочную пенсию для двух категорий граждан

ЛДПР предлагает ввести досрочную пенсию для сотрудников пожарной охраны ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Веселые старты МЧС. Курган, мчс, пожарная охрана, пожарный
Сотрудники, которые занимаются тушением пожаров, подвергаются риску потери трудоспособности, заявили в ЛДПР Фото:

ЛДПР предлагает предоставить право на досрочную пенсию по достижению возраста 50 лет для мужчин и женщин, проработавших не менее 25 лет на должностях в органах управления и подразделениях пожарной охраны ВС РФ. Об этом в ЛДПР сообщили URA.RU.

«Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» направлен на предоставления права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости мужчинам и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях в органах управления и подразделениях пожарной охраны ВС РФ», — заявили в партии. Там добавили, что введение пенсий за выслугу лет для работников, участвующих в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, связано с риском утраты профессиональной трудоспособности до достижения общего пенсионного возраста из-за неблагоприятных факторов их профессиональной деятельности.

Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий. Данная инициатива также не противоречит международным договорам Российской Федерации, заключили в ЛДПР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЛДПР предлагает предоставить право на досрочную пенсию по достижению возраста 50 лет для мужчин и женщин, проработавших не менее 25 лет на должностях в органах управления и подразделениях пожарной охраны ВС РФ. Об этом в ЛДПР сообщили URA.RU. «Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» направлен на предоставления права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости мужчинам и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях в органах управления и подразделениях пожарной охраны ВС РФ», — заявили в партии. Там добавили, что введение пенсий за выслугу лет для работников, участвующих в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, связано с риском утраты профессиональной трудоспособности до достижения общего пенсионного возраста из-за неблагоприятных факторов их профессиональной деятельности. Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий. Данная инициатива также не противоречит международным договорам Российской Федерации, заключили в ЛДПР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...