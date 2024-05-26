Белоусов посетил богослужение в главном храме ВС РФ. Фоторепортаж

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ПМЭФ-2014. Первые полдня. Лица. Санкт-Петербург, белоусов андрей, портрет
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял участие в литургии в главном храме ВС РФ Фото:

Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова. Мероприятие состоялось в главном храме ВС РФ. Торжественное богослужение возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Президент России Владимир Путин 14 мая назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ. URA.RU в своем материале подробно рассказывало о биографии нового главы оборонного ведомства.

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Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова. Мероприятие состоялось в главном храме ВС РФ. Торжественное богослужение возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент России Владимир Путин 14 мая назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ. URA.RU в своем материале подробно рассказывало о биографии нового главы оборонного ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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