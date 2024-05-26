Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял участие в литургии в главном храме ВС РФ
Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова. Мероприятие состоялось в главном храме ВС РФ. Торжественное богослужение возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Президент России Владимир Путин 14 мая назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ. URA.RU в своем материале подробно рассказывало о биографии нового главы оборонного ведомства.
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