Белоусов посетил богослужение в главном храме ВС РФ. Фоторепортаж

26 мая 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял участие в литургии в главном храме ВС РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова. Мероприятие состоялось в главном храме ВС РФ. Торжественное богослужение возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент России Владимир Путин 14 мая назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ. URA.RU в своем материале подробно рассказывало о биографии нового главы оборонного ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова. Мероприятие состоялось в главном храме ВС РФ. Торжественное богослужение возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент России Владимир Путин 14 мая назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ. URA.RU в своем материале подробно рассказывало о биографии нового главы оборонного ведомства.