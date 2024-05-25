Глава ХМАО вместе с жителями провели приемку нового дома в поселке

Глава ХМАО Наталья Комарова и жители поселка Горноправдинск провел приемку нового 33-квартирного дома. В скором времени туда заедут две семьи участников СВО и югорчане, проживающие в аварийных домах.
«Завершено строительство 33-квартирного жилого дома по переулку Школьному. Сегодня с будущими новоселами, в том числе гражданами, проживавшими в аварийных многоквартирных домах по улицам Петелина, 8, Киевская, 9, Победы, 5, оценили готовность дома к заселению. По программе оказания поддержки участникам СВО и их семьям две квартиры вне очереди получили семьи наших героев, участников специальной военной операции», — написала Комарова в своем telegram-канале.
Также она рассказала, что в июне будет проведен подрядчик для достройки Дома культуры, являющегося долгостроем. Его должны будут завершить в первом полугодии 2025 года. В здании разместится библиотека с фондом на 40 тысяч экземпляров и детская музыкальная школа на 100 учащихся.
В городах округа в 2024 году должны построить целый ряд крупных социальных объектов, а также увеличить объемы ввода жилья. Одной из крупнейших локаций в Нижневартовске станет бульвар на набережной Оби. Кроме того, построится дворец боевых искусств в Сургуте.
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