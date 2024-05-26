Оппозиция в Армении выдвинула архиепископа Галстаняна на пост премьера. Фоторепортаж

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Ереван, Армения, флаг армении, ереван, Армени, Площадь Республики
В центре Еревана проходят акции протеста Фото:

В центре Еревана проходят массовые акции протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границ с Азербайджаном. Параллельно с этим, архиепископ Армянской Апостольской Церкви Баграт Галстанян попросил католикоса Гарегина II отстранить его от служения. Галстанян намерен баллотироваться на пост премьер-министра Армении.

Протесты, возглавляемые Галстаняном, начались в Армении после новостей об утверждении Баку и Ереваном делимитации границы в Тавушской области. Ереван фактически согласился передать Баку четыре села, которые ранее входили в состав Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении. Движение «Тавуш во имя родины» требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в одностороннем уступке земель Азербайджану.

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В центре Еревана проходят массовые акции протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границ с Азербайджаном. Параллельно с этим, архиепископ Армянской Апостольской Церкви Баграт Галстанян попросил католикоса Гарегина II отстранить его от служения. Галстанян намерен баллотироваться на пост премьер-министра Армении. Протесты, возглавляемые Галстаняном, начались в Армении после новостей об утверждении Баку и Ереваном делимитации границы в Тавушской области. Ереван фактически согласился передать Баку четыре села, которые ранее входили в состав Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении. Движение «Тавуш во имя родины» требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в одностороннем уступке земель Азербайджану.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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