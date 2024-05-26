В центре Еревана проходят массовые акции протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границ с Азербайджаном. Параллельно с этим, архиепископ Армянской Апостольской Церкви Баграт Галстанян попросил католикоса Гарегина II отстранить его от служения. Галстанян намерен баллотироваться на пост премьер-министра Армении.
Протесты, возглавляемые Галстаняном, начались в Армении после новостей об утверждении Баку и Ереваном делимитации границы в Тавушской области. Ереван фактически согласился передать Баку четыре села, которые ранее входили в состав Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении. Движение «Тавуш во имя родины» требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в одностороннем уступке земель Азербайджану.
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