Оппозиция в Армении выдвинула архиепископа Галстаняна на пост премьера. Фоторепортаж

26 мая 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

В центре Еревана проходят акции протеста Фото: Виталий Страхов © URA.RU В центре Еревана проходят массовые акции протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границ с Азербайджаном. Параллельно с этим, архиепископ Армянской Апостольской Церкви Баграт Галстанян попросил католикоса Гарегина II отстранить его от служения. Галстанян намерен баллотироваться на пост премьер-министра Армении. Протесты, возглавляемые Галстаняном, начались в Армении после новостей об утверждении Баку и Ереваном делимитации границы в Тавушской области. Ереван фактически согласился передать Баку четыре села, которые ранее входили в состав Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении. Движение «Тавуш во имя родины» требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в одностороннем уступке земель Азербайджану. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Еревана проходят массовые акции протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границ с Азербайджаном. Параллельно с этим, архиепископ Армянской Апостольской Церкви Баграт Галстанян попросил католикоса Гарегина II отстранить его от служения. Галстанян намерен баллотироваться на пост премьер-министра Армении. Протесты, возглавляемые Галстаняном, начались в Армении после новостей об утверждении Баку и Ереваном делимитации границы в Тавушской области. Ереван фактически согласился передать Баку четыре села, которые ранее входили в состав Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении. Движение «Тавуш во имя родины» требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в одностороннем уступке земель Азербайджану.