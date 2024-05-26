26 мая 2024

Ihlas: в Анталье россиянка живет в подвале из-за судебной тяжбы с арендатором

© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянку вынудил переехать в подвал дома арендатор
Россиянку вынудил переехать в подвал дома арендатор Фото:

В Анталье (Турция) россиянка вынуждена жить в подвале дома из-за судебных разбирательств с арендатором жилья. Об этом пишет агентство Ihlas.

«Жилец в доме россиянки в Анталье, который она сдавала через агентство недвижимости, не освободил квартиру по договору. После этого женщина (уже переехавшая в подвал — прим. URA.RU) обратилась в судебные органы. В результате тяжбы, длившейся год, суд принял решение о выселении арендатора», — указано в сообщении на сайте издания.

Ранее URA.RU писало о россиянке, которой потребовалась операция после ДТП с участием микроавтобуса в Анталье. Тогда пострадали десять граждан РФ.

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В Анталье (Турция) россиянка вынуждена жить в подвале дома из-за судебных разбирательств с арендатором жилья. Об этом пишет агентство Ihlas. «Жилец в доме россиянки в Анталье, который она сдавала через агентство недвижимости, не освободил квартиру по договору. После этого женщина (уже переехавшая в подвал — прим. URA.RU) обратилась в судебные органы. В результате тяжбы, длившейся год, суд принял решение о выселении арендатора», — указано в сообщении на сайте издания. Ранее URA.RU писало о россиянке, которой потребовалась операция после ДТП с участием микроавтобуса в Анталье. Тогда пострадали десять граждан РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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