Стало известно, кто после скандала вылетел из шоу «Сокровища императора»

Алана Мамаева и Мария Погребняк покинули шоу «Сокровища императора»

27 мая 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

Погребняк (на фото) заявила, что их с Мамаевой подставили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-супругам футболистов Алане Мамаевой и Марии Погребняк пришлось покинуть проект «Сокровища императора» после скандала. Об этом Погребняк сообщила в своем telegram-канале. «Наше с Аланой участие в шоу „Сокровища императора“ подошло к концу. Чип и Дейл сыграли свою роль. Пришла пора вернуться к своей обычной жизни», — написала она. Погребняк считает, что их с подругой подставили. Они пришли последними на испытание, где надо было передавать друг другу воланчик, чтобы он не упал не землю. Мамаева пожаловалась на разболевшееся колено, а Погребняк заметила, что ей не помогли 17 лет брака с футболистом. Погребняк сорвалась и обвинила в произошедшем блогера Евгения Ершова, которому ранее предлагала поменяться, но он отказался. На телеканале ТНТ 26 мая вышел новый выпуск шоу «Сокровища императора», где звезды сражаются за главный приз в размере одного миллиона юаней (около 14 миллионов рублей — прим. URA.RU). Ярким событием стал неожиданный поцелуй певицы Ольги Бузова и блогером Давидом Манукяном, известным как Дава. Бузова рассталась с Давой через две недели после свадьбы на Мальдивах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-супругам футболистов Алане Мамаевой и Марии Погребняк пришлось покинуть проект «Сокровища императора» после скандала. Об этом Погребняк сообщила в своем telegram-канале. «Наше с Аланой участие в шоу „Сокровища императора“ подошло к концу. Чип и Дейл сыграли свою роль. Пришла пора вернуться к своей обычной жизни», — написала она. Погребняк считает, что их с подругой подставили. Они пришли последними на испытание, где надо было передавать друг другу воланчик, чтобы он не упал не землю. Мамаева пожаловалась на разболевшееся колено, а Погребняк заметила, что ей не помогли 17 лет брака с футболистом. Погребняк сорвалась и обвинила в произошедшем блогера Евгения Ершова, которому ранее предлагала поменяться, но он отказался. На телеканале ТНТ 26 мая вышел новый выпуск шоу «Сокровища императора», где звезды сражаются за главный приз в размере одного миллиона юаней (около 14 миллионов рублей — прим. URA.RU). Ярким событием стал неожиданный поцелуй певицы Ольги Бузова и блогером Давидом Манукяном, известным как Дава. Бузова рассталась с Давой через две недели после свадьбы на Мальдивах.