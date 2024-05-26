Певица и телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников, поцеловавшись с бывшим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном, известным как Дава. Это произошло в эфире во время съемок шоу «Сокровища императора».
«Бузова просит Даву подойти к ней, а затем целует его в губы», — сообщило издание «Газета.Ru». Там отметили, что Манукян не отказался от поцелуя.
Бузова рассталась с Давой через две недели после свадьбы на Мальдивах. Певица призналась, что не понимает поступков своего бывшего возлюбленного, и отметила, что он «творит страшные вещи».
Сразу после разрыва на Манукяна обрушилась волна критики от поклонников Бузовой. Он в свою очередь высказался о том, что отношения с певицей — пройденный этап. После участия в шоу «Сокровища императора» Дава вновь подписался на социальные сети Бузовой, чем спровоцировал слухи о возобновлении их отношений. Однако мать телеведущей Ирина опровергла, что дочь воссоединилась с блогером.
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