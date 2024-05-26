26 мая 2024

Звезда фильма «По щучьему велению» Мила Ершова вышла замуж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молодожены расписались в Санкт-Петербурге
Молодожены расписались в Санкт-Петербурге Фото:

Звезды сериала «Трудные подростки» Святослав Рогожан и Мила Ершова зарегистрировали отношения в загсе. По данным Starhit, пара объявила о помолвке в начале года.

«Влюбленные (Святослав Рогожан и Мила Ершова — прим. URA.RU) расписались в одном из самых красивых загсов Питера — Дворце бракосочетания №1, который построен во флорентийском стиле. Невеста была одета в белое платье, на плечи Ершова накинула пиджак и завершила образ шляпкой. Рогожан выбрал светлые брюки и коричневый пиджак. Пара выглядела взволнованной, а невеста и вовсе расплакалась, когда к Святославу подошел новоиспеченный тесть», — написано на сайте издания.

Ершова известна массовому зрителю также по картине «По щучьему велению», где она сыграла в тандеме с Никитой Кологривым. Ранее URA.RU о травле актера, который устроил пьяный дебош в баре Новосибирска, а позже был арестован.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Звезды сериала «Трудные подростки» Святослав Рогожан и Мила Ершова зарегистрировали отношения в загсе. По данным Starhit, пара объявила о помолвке в начале года. «Влюбленные (Святослав Рогожан и Мила Ершова — прим. URA.RU) расписались в одном из самых красивых загсов Питера — Дворце бракосочетания №1, который построен во флорентийском стиле. Невеста была одета в белое платье, на плечи Ершова накинула пиджак и завершила образ шляпкой. Рогожан выбрал светлые брюки и коричневый пиджак. Пара выглядела взволнованной, а невеста и вовсе расплакалась, когда к Святославу подошел новоиспеченный тесть», — написано на сайте издания. Ершова известна массовому зрителю также по картине «По щучьему велению», где она сыграла в тандеме с Никитой Кологривым. Ранее URA.RU о травле актера, который устроил пьяный дебош в баре Новосибирска, а позже был арестован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...