Звезда фильма «По щучьему велению» Мила Ершова вышла замуж

Звезды сериала «Трудные подростки» Святослав Рогожан и Мила Ершова зарегистрировали отношения в загсе. По данным Starhit, пара объявила о помолвке в начале года.
«Влюбленные (Святослав Рогожан и Мила Ершова — прим. URA.RU) расписались в одном из самых красивых загсов Питера — Дворце бракосочетания №1, который построен во флорентийском стиле. Невеста была одета в белое платье, на плечи Ершова накинула пиджак и завершила образ шляпкой. Рогожан выбрал светлые брюки и коричневый пиджак. Пара выглядела взволнованной, а невеста и вовсе расплакалась, когда к Святославу подошел новоиспеченный тесть», — написано на сайте издания.
Ершова известна массовому зрителю также по картине «По щучьему велению», где она сыграла в тандеме с Никитой Кологривым. Ранее URA.RU о травле актера, который устроил пьяный дебош в баре Новосибирска, а позже был арестован.
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