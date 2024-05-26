Названа возможная сумма хищений по делу советника губернатора Орловской области

РИАН: советника губернатора Орловской области обвиняют в хищении 76 млн рублей

27 мая 2024 в 01:02 Размер текста - 17 +

Сумма была похищена при реконструкции Красного моста в Орле Фото: Денис Моргунов © URA.RU Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева обвиняют в хищении 76 миллионов рублей. По информации источника в силовых структурах, чиновника задержали 25 мая и доставили в изолятор временного содержания в Орле. «Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев задержан 25 мая и доставлен в изолятор временного содержания в Орле. Это связано с делом о хищении 76 миллионов рублей при реконструкции Красного моста», — передает РИА Новости сообщение от источника. По данным собеседника ТАСС в правоохранительных органах, мера пресечения Лежневу будет определена 27 мая. О задержании Лежнева информация в СМИ появилась вечером 26 мая. Чиновника обвиняют в коррупции и многомиллионных хищениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева обвиняют в хищении 76 миллионов рублей. По информации источника в силовых структурах, чиновника задержали 25 мая и доставили в изолятор временного содержания в Орле. «Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев задержан 25 мая и доставлен в изолятор временного содержания в Орле. Это связано с делом о хищении 76 миллионов рублей при реконструкции Красного моста», — передает РИА Новости сообщение от источника. По данным собеседника ТАСС в правоохранительных органах, мера пресечения Лежневу будет определена 27 мая. О задержании Лежнева информация в СМИ появилась вечером 26 мая. Чиновника обвиняют в коррупции и многомиллионных хищениях.