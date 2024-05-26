Названа возможная сумма хищений по делу советника губернатора Орловской области

Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева обвиняют в хищении 76 миллионов рублей. По информации источника в силовых структурах, чиновника задержали 25 мая и доставили в изолятор временного содержания в Орле.
«Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев задержан 25 мая и доставлен в изолятор временного содержания в Орле. Это связано с делом о хищении 76 миллионов рублей при реконструкции Красного моста», — передает РИА Новости сообщение от источника. По данным собеседника ТАСС в правоохранительных органах, мера пресечения Лежневу будет определена 27 мая.
О задержании Лежнева информация в СМИ появилась вечером 26 мая. Чиновника обвиняют в коррупции и многомиллионных хищениях.
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