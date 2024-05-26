В Башкирии произошло нападение на участников СВО: что известно о массовой драке

В Илишевском районе Башкирии неизвестные напали на участников спецоперации. За них вступились местные жители, после чего началась массовая драка. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
Подробности о массовой драке и начале конфликта
Подробности конфликта раскрыл глава Илишевского района Ильдар Мустафин. По его словам, первая драка произошла в селе Верхнеяркеево больше недели назад. «Инцидент произошел в кафе села Верхнеяркеево на фоне распития алкогольных напитков. Более того, с данным кафе и предпринимателем ведется профилактическая работа», — сказал он на видео, опубликованном на личной странице «ВКонтакте».
Мустафин подчеркнул, что сотрудники органов внутренних дел и администрации проводят профилактические мероприятия на территории района. Telegram-канал «Честно говоря», ссылаясь на очевидцев, сообщил, что на находящихся в отпуске бойцов СВО напали мигранты, после чего договорились о месте и времени разборок. Уже 25 мая, по данным канала, на встречу пришло около 150 человек.
Реакция МВД
В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что на место инцидента выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили участников конфликта, выяснив, что конфликт произошел на бытовой почве «в результате неподобающего поведения отдыхающих лиц».
Возбуждено уголовное дело
СУ СК России по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Руководителем СУ СК России по Республике Башкортостан Владимиром Архангельским в центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе расследования», — говорится на сайте СКР. Помимо этого, Архангельский должен будет доложить об установленных обстоятельствах инцидента.
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