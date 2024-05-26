Президент Эстонии пообещал поставить Россию на колени

Карис: нужно поставить РФ на колени для переговоров по Украине

27 мая 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Важная миссия западных стран — продолжить санкционное давление на Россию, считают в Эстонии Фото: Георгий Бергал © URA.RU Главная задача коллективного Запада и, в частности, Эстонии — поставить Россию на колени, чтобы начать мирные переговоры по Украине. Об этом заявил президент Эстонской республики Алар Карис. «Мы сделаем все, чтобы поставить Россию и [президента страны Владимира] Путина на колени», — сказал Карис в интервью изданию YLE . Только тогда можно начинать серьезные переговоры по урегулированию украинского конфликта, считает он. Как говорится в материале, в России в ближайшее время не предвидятся существенные изменения. США и Европе придется терпеть «еще многих российских лидеров» и долго ждать изменения международных отношений, уверен Карис. Сейчас важная миссия Запада — продолжить санкционное давление, чтобы простые россияне почувствовали необходимость перемен. Но на вопрос об отправке войск НАТО на Украину Карис ответил уклончиво. По его мнению, Киеву не нужны западные войска, ему нужно вооружение. «Вопрос о размещении войск будет решаться парламентом», — добавил Карис. В Эстонии ранее захотели заминировать границу с Россией. По словам депутата от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковника запаса Лео Куннаса, во время строительства оборонительных сооружений около границы важно использовать как противопехотные, так и противотанковые мины. Депутат прямо не называл, о какой именно границе идет речь, но Эстония граничит лишь с Россией и Латвией. В 2023 году Карис отозвал посла страны Маргуса Лайдре в России. Соответствующий указ был подписан 6 февраля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главная задача коллективного Запада и, в частности, Эстонии — поставить Россию на колени, чтобы начать мирные переговоры по Украине. Об этом заявил президент Эстонской республики Алар Карис. «Мы сделаем все, чтобы поставить Россию и [президента страны Владимира] Путина на колени», — сказал Карис в интервью изданию YLE. Только тогда можно начинать серьезные переговоры по урегулированию украинского конфликта, считает он. Как говорится в материале, в России в ближайшее время не предвидятся существенные изменения. США и Европе придется терпеть «еще многих российских лидеров» и долго ждать изменения международных отношений, уверен Карис. Сейчас важная миссия Запада — продолжить санкционное давление, чтобы простые россияне почувствовали необходимость перемен. Но на вопрос об отправке войск НАТО на Украину Карис ответил уклончиво. По его мнению, Киеву не нужны западные войска, ему нужно вооружение. «Вопрос о размещении войск будет решаться парламентом», — добавил Карис. В Эстонии ранее захотели заминировать границу с Россией. По словам депутата от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковника запаса Лео Куннаса, во время строительства оборонительных сооружений около границы важно использовать как противопехотные, так и противотанковые мины. Депутат прямо не называл, о какой именно границе идет речь, но Эстония граничит лишь с Россией и Латвией. В 2023 году Карис отозвал посла страны Маргуса Лайдре в России. Соответствующий указ был подписан 6 февраля.