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Чем известна мэр Радужного Гулина, заявившая об отставке

© Служба новостей «URA.RU»
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Гулина имеет благодарность и почетную грамоту от губернатора ХМАО
Гулина имеет благодарность и почетную грамоту от губернатора ХМАО Фото:

Глава Радужного (ХМАО) Наталья Гулина вечером 26 мая в соцсети заявила, что покидает свой пост, который занимала на протяжении пяти лет. URA.RU рассказывает, чем запомнилась чиновница на должности градоначальника.

Образование

Наталья Гулина родилась 16 января 1973 года в городе Дубоссары Республики Молдова. В 2000 году она закончила Ивановский государственный энергетический университет по направлению теплоэнергетики, а уже в 2003 году получила квалификацию юриста в Институте управления города Архангельска.

С 2013 по 2023 год прошла несколько курсов профпереподготовки в различных сферах. Среди них государственное и муниципальное управление, управление персоналом и обучение публичной политике. Помимо этого, с 2004 по 2021 годы ею было пройдено около 20 дополнительных образовательных программ.

Начало политической карьеры и достижения

Наталья Гулина более 20 лет живет и работает в ХМАО. С 1992 года ее трудовая деятельность тесно связана с городом Радужный, а с 2001 года она работает в администрации города. Тогда и началась ее политическая карьера.

Работу в мэрии она начала с должности заместителя заведующего юридического отдела. До 2018 года Гулина прошла путь до первого заместителя главы города Радужный, и в этом же году была избрана на пост главы сроком на пять лет. В октябре 2023 года прошло ее переизбрание на новый срок.

В прощальном посте, где мэр заявила об отставке, она отметила ряд достижений за время своей деятельности. «При участии правительства мы смогли реализовать немало важных и жизненно необходимых проектов. В их числе — отделение гемодиализа, коворкинг-центр, новый центр дополнительного образования, который откроется в ближайшее время. Привели в порядок тротуары и сотни километров городских дорог, благоустроили дворы и общественные пространства, площадь Дружбы народов, сквер имени В.И. Муравленко», — написала Гулина в своем telegram-канале.

Награды и почетные звания

За время работы в мэрии города Радужный Гулина неоднократно была награждена различными ведомственными и муниципальными наградами. В их числе благодарность и почетная грамотой губернатора округа Натальи Комаровой, а также почетная грамота Думы Югры и почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы. В 2023 году Гулина получила звание почетного гражданина города Радужный.

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Глава Радужного (ХМАО) Наталья Гулина вечером 26 мая в соцсети заявила, что покидает свой пост, который занимала на протяжении пяти лет. URA.RU рассказывает, чем запомнилась чиновница на должности градоначальника. Образование Наталья Гулина родилась 16 января 1973 года в городе Дубоссары Республики Молдова. В 2000 году она закончила Ивановский государственный энергетический университет по направлению теплоэнергетики, а уже в 2003 году получила квалификацию юриста в Институте управления города Архангельска. С 2013 по 2023 год прошла несколько курсов профпереподготовки в различных сферах. Среди них государственное и муниципальное управление, управление персоналом и обучение публичной политике. Помимо этого, с 2004 по 2021 годы ею было пройдено около 20 дополнительных образовательных программ. Начало политической карьеры и достижения Наталья Гулина более 20 лет живет и работает в ХМАО. С 1992 года ее трудовая деятельность тесно связана с городом Радужный, а с 2001 года она работает в администрации города. Тогда и началась ее политическая карьера. Работу в мэрии она начала с должности заместителя заведующего юридического отдела. До 2018 года Гулина прошла путь до первого заместителя главы города Радужный, и в этом же году была избрана на пост главы сроком на пять лет. В октябре 2023 года прошло ее переизбрание на новый срок. В прощальном посте, где мэр заявила об отставке, она отметила ряд достижений за время своей деятельности. «При участии правительства мы смогли реализовать немало важных и жизненно необходимых проектов. В их числе — отделение гемодиализа, коворкинг-центр, новый центр дополнительного образования, который откроется в ближайшее время. Привели в порядок тротуары и сотни километров городских дорог, благоустроили дворы и общественные пространства, площадь Дружбы народов, сквер имени В.И. Муравленко», — написала Гулина в своем telegram-канале. Награды и почетные звания За время работы в мэрии города Радужный Гулина неоднократно была награждена различными ведомственными и муниципальными наградами. В их числе благодарность и почетная грамотой губернатора округа Натальи Комаровой, а также почетная грамота Думы Югры и почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы. В 2023 году Гулина получила звание почетного гражданина города Радужный.
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