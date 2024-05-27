Евродепутат Жувен: ЕС находится среди главных проигравших в украинском конфликте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, всу,  stock
Францию могут втянуть в серьезные военные действия из-за ситуации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Евросоюза и европейцы являются одними из главных проигравших в украинском конфликте. Об этом заявил евродепутат от Франции Эрве Жувен.

«Сегодня Европейский союз и европейцы находятся среди главных проигравших в украинском конфликте», — сказал Жувен в интервью «Известиям». По его мнению, Франции и ЕС следовало бы активнее стремиться к мирному урегулированию ситуации. Жувен выразил опасения по поводу действий США и возможной эскалации конфликта, которая может втянуть Францию и Европу в серьезные военные действия. Он также указал на лицемерие американских союзников, для которых конфликт стал выгодным бизнесом.

В частности, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, считает, что действия США на Украине могут привести к третьей мировой войне. ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ американскими ракетами ATACMS. Стремление США позволить Украине бить по территории РФ напоминает агонию, считают в МИД РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Евросоюза и европейцы являются одними из главных проигравших в украинском конфликте. Об этом заявил евродепутат от Франции Эрве Жувен. «Сегодня Европейский союз и европейцы находятся среди главных проигравших в украинском конфликте», — сказал Жувен в интервью «Известиям». По его мнению, Франции и ЕС следовало бы активнее стремиться к мирному урегулированию ситуации. Жувен выразил опасения по поводу действий США и возможной эскалации конфликта, которая может втянуть Францию и Европу в серьезные военные действия. Он также указал на лицемерие американских союзников, для которых конфликт стал выгодным бизнесом. В частности, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, считает, что действия США на Украине могут привести к третьей мировой войне. ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ американскими ракетами ATACMS. Стремление США позволить Украине бить по территории РФ напоминает агонию, считают в МИД РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...