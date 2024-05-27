Евродепутат Жувен: ЕС находится среди главных проигравших в украинском конфликте

27 мая 2024 в 04:43 Размер текста - 17 +

Францию могут втянуть в серьезные военные действия из-за ситуации на Украине Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Евросоюза и европейцы являются одними из главных проигравших в украинском конфликте. Об этом заявил евродепутат от Франции Эрве Жувен. «Сегодня Европейский союз и европейцы находятся среди главных проигравших в украинском конфликте», — сказал Жувен в интервью «Известиям». По его мнению, Франции и ЕС следовало бы активнее стремиться к мирному урегулированию ситуации. Жувен выразил опасения по поводу действий США и возможной эскалации конфликта, которая может втянуть Францию и Европу в серьезные военные действия. Он также указал на лицемерие американских союзников, для которых конфликт стал выгодным бизнесом. В частности, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, считает, что действия США на Украине могут привести к третьей мировой войне. ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ американскими ракетами ATACMS. Стремление США позволить Украине бить по территории РФ напоминает агонию, считают в МИД РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Евросоюза и европейцы являются одними из главных проигравших в украинском конфликте. Об этом заявил евродепутат от Франции Эрве Жувен. «Сегодня Европейский союз и европейцы находятся среди главных проигравших в украинском конфликте», — сказал Жувен в интервью «Известиям». По его мнению, Франции и ЕС следовало бы активнее стремиться к мирному урегулированию ситуации. Жувен выразил опасения по поводу действий США и возможной эскалации конфликта, которая может втянуть Францию и Европу в серьезные военные действия. Он также указал на лицемерие американских союзников, для которых конфликт стал выгодным бизнесом. В частности, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, считает, что действия США на Украине могут привести к третьей мировой войне. ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ американскими ракетами ATACMS. Стремление США позволить Украине бить по территории РФ напоминает агонию, считают в МИД РФ.