Страны Евросоюза и европейцы являются одними из главных проигравших в украинском конфликте. Об этом заявил евродепутат от Франции Эрве Жувен.
«Сегодня Европейский союз и европейцы находятся среди главных проигравших в украинском конфликте», — сказал Жувен в интервью «Известиям». По его мнению, Франции и ЕС следовало бы активнее стремиться к мирному урегулированию ситуации. Жувен выразил опасения по поводу действий США и возможной эскалации конфликта, которая может втянуть Францию и Европу в серьезные военные действия. Он также указал на лицемерие американских союзников, для которых конфликт стал выгодным бизнесом.
В частности, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, считает, что действия США на Украине могут привести к третьей мировой войне. ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ американскими ракетами ATACMS. Стремление США позволить Украине бить по территории РФ напоминает агонию, считают в МИД РФ.
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