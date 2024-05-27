Пленный рассказал, как пьяные солдаты ВСУ застрелили двух офицеров на Пасху

27 мая 2024 в 06:54 Размер текста - 17 +

Украинский пленный рассказал о конфликтах в ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два украинских солдата на Пасху застрелили офицеров ВСУ за то, что те их оскорбляли. Об этом рассказал сдавшийся в плен украинский военный. Он уточнил, что солдаты были в нетрезвом состоянии. «Офицерский состав в устной форме выражал свои какие-то претензии. А ребята пьяные были, считали себя бойцами сильными, доблестными, заслуживающими уважения геройского», — рассказал украинец РИА Новости. Он также сообщил, что среди убитых оказался замполит их части. Пленный также уточнил, что стрелял один, а наказание получили оба. Ранее один из пленных украинцев рассказал, что командование ВСУ отправляет своих военных на позиции, зная, что личный состав уже не покинет их живыми. Он заявил, что никогда не видел поддержки со стороны командующего состава, а солдат ВСУ всегда «кидали на пушечное мясо». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два украинских солдата на Пасху застрелили офицеров ВСУ за то, что те их оскорбляли. Об этом рассказал сдавшийся в плен украинский военный. Он уточнил, что солдаты были в нетрезвом состоянии. «Офицерский состав в устной форме выражал свои какие-то претензии. А ребята пьяные были, считали себя бойцами сильными, доблестными, заслуживающими уважения геройского», — рассказал украинец РИА Новости. Он также сообщил, что среди убитых оказался замполит их части. Пленный также уточнил, что стрелял один, а наказание получили оба. Ранее один из пленных украинцев рассказал, что командование ВСУ отправляет своих военных на позиции, зная, что личный состав уже не покинет их живыми. Он заявил, что никогда не видел поддержки со стороны командующего состава, а солдат ВСУ всегда «кидали на пушечное мясо».