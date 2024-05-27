Актера Джонни Уэктора из «Мира Дикого Запада» убили грабители

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Врачи не смогли спасти Джонни Уэктора, которого ранили грабители Фото:

Звезда сериала «Мир Дикого Запада», американский актер Джонни Уэктор погиб от пули грабителей. Об этом сообщает телеканал KABC.

«Джонни Уэктор был смертельно ранен в центре Лос-Анджелеса во время ограбления. Это подтвердила его семья», — передает телеканал. Отмечается, что стрельба произошла примерно в три ночи.

Грабители хотели украсть автомобильный катализатор, их было трое. Актер сначала подумал, что его машину эвакуируют. Подойдя к ней, один из неизвестных обернулся и открыл огонь. Грабители скрылись, а Уэктор был госпитализирован. Врачи не смогли его спасти.

Свою карьеру Джонни Уэктор начала с эпизодических ролей в драматическом сериале «Армейские жены». Также он снимался в «Главном госпитале» и «Крейсере», а также в «Мире Дикого Запада».

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Звезда сериала «Мир Дикого Запада», американский актер Джонни Уэктор погиб от пули грабителей. Об этом сообщает телеканал KABC. «Джонни Уэктор был смертельно ранен в центре Лос-Анджелеса во время ограбления. Это подтвердила его семья», — передает телеканал. Отмечается, что стрельба произошла примерно в три ночи. Грабители хотели украсть автомобильный катализатор, их было трое. Актер сначала подумал, что его машину эвакуируют. Подойдя к ней, один из неизвестных обернулся и открыл огонь. Грабители скрылись, а Уэктор был госпитализирован. Врачи не смогли его спасти. Свою карьеру Джонни Уэктор начала с эпизодических ролей в драматическом сериале «Армейские жены». Также он снимался в «Главном госпитале» и «Крейсере», а также в «Мире Дикого Запада».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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