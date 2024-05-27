В ЛНР с 2021 года обнаружены останки более 1,2 тысячи погибших от обстрелов ВСУ

27 мая 2024 в 08:31 Размер текста - 17 +

С 2014 года ВСУ постоянно обстреливают территорию республики Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Останки более 1,2 тысячи мирных жителей, погибших в результате обстрелов ВСУ, обнаружены в стихийных захоронениях в ЛНР с 2021 года. Об этом рассказала омбудсмен Луганской Народной Республики Анна Сорока, которая является руководителем межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии. «На 1 мая 2024 года … подняты останки 1209 жертв украинской агрессии. Идентифицировано более 55%», — рассказала Сорока в беседе с ТАСС. По ее словам, родственники каждого идентифицированного погибшего получают документы и положенные выплаты. Работы по идентификации останков проводятся на постоянной основе. Новость по теме День ДНР и ЛНР: история создания республик, как прошли референдумы в 2014 году Луганская Народная Республика наряду с Донецкой Народной Республикой объявили о своей независимости от Украины в 2014 году, после государственного переворота в Киеве. С этого времени территория республик подвергается постоянным обстрелом со стороны ВСУ. Обострение ситуации в Донбассе стало одной из причин начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Накануне Россия признала независимость республик. По результатам референдумов, проведенных в сентябре 2022-го, обе территории, а также Херсонская и часть Запорожской области, вошли в состав Российской Федерации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Останки более 1,2 тысячи мирных жителей, погибших в результате обстрелов ВСУ, обнаружены в стихийных захоронениях в ЛНР с 2021 года. Об этом рассказала омбудсмен Луганской Народной Республики Анна Сорока, которая является руководителем межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии. «На 1 мая 2024 года … подняты останки 1209 жертв украинской агрессии. Идентифицировано более 55%», — рассказала Сорока в беседе с ТАСС. По ее словам, родственники каждого идентифицированного погибшего получают документы и положенные выплаты. Работы по идентификации останков проводятся на постоянной основе. Луганская Народная Республика наряду с Донецкой Народной Республикой объявили о своей независимости от Украины в 2014 году, после государственного переворота в Киеве. С этого времени территория республик подвергается постоянным обстрелом со стороны ВСУ. Обострение ситуации в Донбассе стало одной из причин начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Накануне Россия признала независимость республик. По результатам референдумов, проведенных в сентябре 2022-го, обе территории, а также Херсонская и часть Запорожской области, вошли в состав Российской Федерации.