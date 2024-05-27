В ЛНР с 2021 года обнаружены останки более 1,2 тысячи погибших от обстрелов ВСУ

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Рубежное. ЛНР, руины, разрушенный город
С 2014 года ВСУ постоянно обстреливают территорию республики Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Останки более 1,2 тысячи мирных жителей, погибших в результате обстрелов ВСУ, обнаружены в стихийных захоронениях в ЛНР с 2021 года. Об этом рассказала омбудсмен Луганской Народной Республики Анна Сорока, которая является руководителем межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии.

«На 1 мая 2024 года … подняты останки 1209 жертв украинской агрессии. Идентифицировано более 55%», — рассказала Сорока в беседе с ТАСС.

По ее словам, родственники каждого идентифицированного погибшего получают документы и положенные выплаты. Работы по идентификации останков проводятся на постоянной основе.

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Луганская Народная Республика наряду с Донецкой Народной Республикой объявили о своей независимости от Украины в 2014 году, после государственного переворота в Киеве. С этого времени территория республик подвергается постоянным обстрелом со стороны ВСУ. Обострение ситуации в Донбассе стало одной из причин начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Накануне Россия признала независимость республик. По результатам референдумов, проведенных в сентябре 2022-го, обе территории, а также Херсонская и часть Запорожской области, вошли в состав Российской Федерации.

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Останки более 1,2 тысячи мирных жителей, погибших в результате обстрелов ВСУ, обнаружены в стихийных захоронениях в ЛНР с 2021 года. Об этом рассказала омбудсмен Луганской Народной Республики Анна Сорока, которая является руководителем межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии. «На 1 мая 2024 года … подняты останки 1209 жертв украинской агрессии. Идентифицировано более 55%», — рассказала Сорока в беседе с ТАСС. По ее словам, родственники каждого идентифицированного погибшего получают документы и положенные выплаты. Работы по идентификации останков проводятся на постоянной основе. Луганская Народная Республика наряду с Донецкой Народной Республикой объявили о своей независимости от Украины в 2014 году, после государственного переворота в Киеве. С этого времени территория республик подвергается постоянным обстрелом со стороны ВСУ. Обострение ситуации в Донбассе стало одной из причин начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Накануне Россия признала независимость республик. По результатам референдумов, проведенных в сентябре 2022-го, обе территории, а также Херсонская и часть Запорожской области, вошли в состав Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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