День ДНР и ЛНР: история создания республик, как прошли референдумы в 2014 году

ДНР и ЛНР отмечают 10-летний юбилей референдума о самоопределении

11 мая 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Референдум состоялся 11 мая, он стал поворотной точкой в истории ДНР и ЛНР Фото: Игорь Маслов / РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Донбасса сегодня отмечают годовщину проведения референдумов 2014 года. Тогда большинство проголосовало за выход из состава Украины и независимости ДНР и ЛНР. Это произошло после Евромайдана в Киеве. В 2022 году Россия начнет спецоперацию, чтобы защитить эти регионы, а позже они войдут в состав страны. Как создавались республики, и как прошли референдумы в ДНР и ЛНР — в материале URA.RU. Госпереворот в Киеве и отделение ДНР и ЛНР В 2014 году на Украине произошел госпереворот в результате трехмесячного противостояния между сторонниками и противниками евроинтеграции. Действующий тогда президент Виктор Янукович лишился поста. Политический кризис остро разразился в 2013 году. Протестующие требовали от Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС и отправить в отставку правительство Николая Азарова. Протест быстро перетек в столкновения. Новость по теме Марочко рассказал о разочаровании референдумом 2014 года: «Наш путь был суровее, чем у Крыма» В итоге пришла новая власть. Страна разделилась на два лагеря: сторонников Евромайдана и противников. Последние преимущественно проживали на территории ДНР и ЛНР. Республиканский народный совет объявил о суверенитете 7 апреля 2014 года. 27 апреля на митинге в Луганске была провозглашена ЛНР. Референдум о статусе ДНР и ЛНР состоялся 11 мая. Тогда большинство жителей республик, Донецкая — 89,7%, Луганская — 96,2%, проголосовали за самоопределение. Государственный суверенитет был провозглашен на следующий день, а спустя время состоялось принятие конституций. Западные страны не согласились с этим, как и новая украинская власть. Обстрелы Донбасса После образования ДНР и ЛНР Украина стала обстреливать мирных жителей. «Все, что происходило в Донбассе — это геноцид, на наших исторических территориях русских объявили нетитульной нацией», — отмечал президент России Владимир Путин. Обстрелы длились восемь лет. За время них погибли примерно 14 тысяч человек, многие были вынуждены покинуть свой дом. Также Украина ввела экономическую блокаду региона. Ситуацию могли исправить Минские соглашения. Они были сформулированы в сентябре 2014 года и в феврале 2015 года. В переговорах участвовали ОБСЕ, Россия, Германия и Франция. Жители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам. 2017 год Фото: Игорь Маслов / РИА Новости Однако мирная инициатива зашла в тупик — Киев отказался признавать особый статус территорий. Возобновление переговоров искусственно затягивалось, а обстрелы продолжались. Россия все эти годы отправляла жителям Донбасса гуманитарную помощь. В 2022 году экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявит, что Минские соглашения были нужны Европе лишь для одной цели — накачать Украину оружием. Она признавала, что российские военные в случае вмешательства смогут с «легкостью уничтожить Украину», а страны НАТО были бессильны. Россия начинает спецоперацию, чтобы положить конец геноциду Донбасса Новость по теме Ополченец рассказал, как Украина пыталась сорвать референдум в Донбассе В 2021 году ситуация в ДНР и ЛНР ухудшилась. Украина стала чаще наносить удары, в страну стала поступать западное оружие. Народное ополчение не могло справиться собственными силами. В феврале 2022 года Россия принимает независимость ДНР и ЛНР. Начинается спецоперация по защите территорий. Путин не раз говорил, что цель СВО — положить конец геноциду, устроенному Украиной. В сентябре 2022 года территории войдут в состав России. Начнется восстановление разрушенных домов, создание новых школ, а также активное развитие культуры. Главой Донецкой Народной Республики станет Денис Пушилин, Луганской Народной Республики — Леонид Пасечник. День ДНР и ЛНР: поздравления Участники торжественного шествия в Донецке, посвященного Дню самопровозглашенной Донецкой народной республики. 2018 год Фото: Игорь Маслов / РИА Новости «Сегодня мы празднуем десятую годовщину со дня основания Донецкой Народной Республики. Референдум 11 мая 2014 года стал поворотным моментом в истории региона, открыв новую страницу в борьбе за свободу и самоопределение… Поздравляю всех жителей… с юбилеем!» — написал мэр Горловки Иван Приходько в своем telegram-канале . Глава СК России Александр Бастрыкин также поздравил жителей новых территорий. По его словам, с РФ у них появилось светлое будущее. Пушилин назвал референдум прологом возращения в Россию. «С первых дней марта мы вспоминаем события Русской весны. Владимир Путин назвал ее легендарной. Очень емкое определение», — написал глава ДНР Денис Пишулин в своем telegram-канале . «Мы добились нашей главной цели, вернулись в состав исторической родины. Возвращение в родную гавань состоялось благодаря каждому из нас, кто в тяжелое время встал на защиту родного края благодаря тем, кто помогал и продолжает оказывать поддержку на передовой в тылу», — поздравил председатель Народного Совета ДНР Артем Жога в telegram-канале . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Донбасса сегодня отмечают годовщину проведения референдумов 2014 года. Тогда большинство проголосовало за выход из состава Украины и независимости ДНР и ЛНР. Это произошло после Евромайдана в Киеве. В 2022 году Россия начнет спецоперацию, чтобы защитить эти регионы, а позже они войдут в состав страны. Как создавались республики, и как прошли референдумы в ДНР и ЛНР — в материале URA.RU. В 2014 году на Украине произошел госпереворот в результате трехмесячного противостояния между сторонниками и противниками евроинтеграции. Действующий тогда президент Виктор Янукович лишился поста. Политический кризис остро разразился в 2013 году. Протестующие требовали от Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС и отправить в отставку правительство Николая Азарова. Протест быстро перетек в столкновения. В итоге пришла новая власть. Страна разделилась на два лагеря: сторонников Евромайдана и противников. Последние преимущественно проживали на территории ДНР и ЛНР. Республиканский народный совет объявил о суверенитете 7 апреля 2014 года. 27 апреля на митинге в Луганске была провозглашена ЛНР. Референдум о статусе ДНР и ЛНР состоялся 11 мая. Тогда большинство жителей республик, Донецкая — 89,7%, Луганская — 96,2%, проголосовали за самоопределение. Государственный суверенитет был провозглашен на следующий день, а спустя время состоялось принятие конституций. Западные страны не согласились с этим, как и новая украинская власть. После образования ДНР и ЛНР Украина стала обстреливать мирных жителей. «Все, что происходило в Донбассе — это геноцид, на наших исторических территориях русских объявили нетитульной нацией», — отмечал президент России Владимир Путин. Обстрелы длились восемь лет. За время них погибли примерно 14 тысяч человек, многие были вынуждены покинуть свой дом. Также Украина ввела экономическую блокаду региона. Ситуацию могли исправить Минские соглашения. Они были сформулированы в сентябре 2014 года и в феврале 2015 года. В переговорах участвовали ОБСЕ, Россия, Германия и Франция. Однако мирная инициатива зашла в тупик — Киев отказался признавать особый статус территорий. Возобновление переговоров искусственно затягивалось, а обстрелы продолжались. Россия все эти годы отправляла жителям Донбасса гуманитарную помощь. В 2022 году экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявит, что Минские соглашения были нужны Европе лишь для одной цели — накачать Украину оружием. Она признавала, что российские военные в случае вмешательства смогут с «легкостью уничтожить Украину», а страны НАТО были бессильны. В 2021 году ситуация в ДНР и ЛНР ухудшилась. Украина стала чаще наносить удары, в страну стала поступать западное оружие. Народное ополчение не могло справиться собственными силами. В феврале 2022 года Россия принимает независимость ДНР и ЛНР. Начинается спецоперация по защите территорий. Путин не раз говорил, что цель СВО — положить конец геноциду, устроенному Украиной. В сентябре 2022 года территории войдут в состав России. Начнется восстановление разрушенных домов, создание новых школ, а также активное развитие культуры. Главой Донецкой Народной Республики станет Денис Пушилин, Луганской Народной Республики — Леонид Пасечник. Глава СК России Александр Бастрыкин также поздравил жителей новых территорий. По его словам, с РФ у них появилось светлое будущее. Пушилин назвал референдум прологом возращения в Россию. «С первых дней марта мы вспоминаем события Русской весны. Владимир Путин назвал ее легендарной. Очень емкое определение», — написал глава ДНР Денис Пишулин в своем telegram-канале.