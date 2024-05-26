26 мая 2024
25 мая 2024

Челябинская пенсионерка накопила на три РЭБ-системы для бойцов СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Интенсив по квадрокоптерам в Университетском. Екатеринбург, рэб, обнаружение бпла, обнаружение квадрокоптера
В 2023 году пенсионерка направила на фронт пять бронежилетов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пенионерка из Челябинска купила для бойцов спецоперации три системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые защищают против дронов. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«86-летняя челябинка купила РЭБ-системы для южноуральских военнослужащих за 300 тысяч рублей. С помощью них военные нейтрализуют технику и оружие противника, проводят разведку, уничтожают средства связи и защищают собственные войска и системы от аналогичных атак противника», — уточнил Рыжий.

Пенсионерка является инвалидом по зрению, она одинока. Ее муж и сын умерли. Все накопленные средства она отдает фонду «Все для Победы». Год назад челябинка накопила на пять бронежилетов для российских бойцов.

«Этой покупкой я хочу подарить вам жизнь. Возвращайтесь, мужчины, домой, к своим семьям. Возвращайтесь с победой!» — написали сотрудники ОНФ письмо ребятам под диктовку Светланы Ивановны.

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Пенионерка из Челябинска купила для бойцов спецоперации три системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые защищают против дронов. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «86-летняя челябинка купила РЭБ-системы для южноуральских военнослужащих за 300 тысяч рублей. С помощью них военные нейтрализуют технику и оружие противника, проводят разведку, уничтожают средства связи и защищают собственные войска и системы от аналогичных атак противника», — уточнил Рыжий. Пенсионерка является инвалидом по зрению, она одинока. Ее муж и сын умерли. Все накопленные средства она отдает фонду «Все для Победы». Год назад челябинка накопила на пять бронежилетов для российских бойцов. «Этой покупкой я хочу подарить вам жизнь. Возвращайтесь, мужчины, домой, к своим семьям. Возвращайтесь с победой!» — написали сотрудники ОНФ письмо ребятам под диктовку Светланы Ивановны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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