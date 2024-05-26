Челябинская пенсионерка накопила на три РЭБ-системы для бойцов СВО. Видео

27 мая 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

В 2023 году пенсионерка направила на фронт пять бронежилетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пенионерка из Челябинска купила для бойцов спецоперации три системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые защищают против дронов. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «86-летняя челябинка купила РЭБ-системы для южноуральских военнослужащих за 300 тысяч рублей. С помощью них военные нейтрализуют технику и оружие противника, проводят разведку, уничтожают средства связи и защищают собственные войска и системы от аналогичных атак противника», — уточнил Рыжий. Пенсионерка является инвалидом по зрению, она одинока. Ее муж и сын умерли. Все накопленные средства она отдает фонду «Все для Победы». Год назад челябинка накопила на пять бронежилетов для российских бойцов. «Этой покупкой я хочу подарить вам жизнь. Возвращайтесь, мужчины, домой, к своим семьям. Возвращайтесь с победой!» — написали сотрудники ОНФ письмо ребятам под диктовку Светланы Ивановны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенионерка из Челябинска купила для бойцов спецоперации три системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые защищают против дронов. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «86-летняя челябинка купила РЭБ-системы для южноуральских военнослужащих за 300 тысяч рублей. С помощью них военные нейтрализуют технику и оружие противника, проводят разведку, уничтожают средства связи и защищают собственные войска и системы от аналогичных атак противника», — уточнил Рыжий. Пенсионерка является инвалидом по зрению, она одинока. Ее муж и сын умерли. Все накопленные средства она отдает фонду «Все для Победы». Год назад челябинка накопила на пять бронежилетов для российских бойцов. «Этой покупкой я хочу подарить вам жизнь. Возвращайтесь, мужчины, домой, к своим семьям. Возвращайтесь с победой!» — написали сотрудники ОНФ письмо ребятам под диктовку Светланы Ивановны.