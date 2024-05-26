Пенионерка из Челябинска купила для бойцов спецоперации три системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые защищают против дронов. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«86-летняя челябинка купила РЭБ-системы для южноуральских военнослужащих за 300 тысяч рублей. С помощью них военные нейтрализуют технику и оружие противника, проводят разведку, уничтожают средства связи и защищают собственные войска и системы от аналогичных атак противника», — уточнил Рыжий.
Пенсионерка является инвалидом по зрению, она одинока. Ее муж и сын умерли. Все накопленные средства она отдает фонду «Все для Победы». Год назад челябинка накопила на пять бронежилетов для российских бойцов.
«Этой покупкой я хочу подарить вам жизнь. Возвращайтесь, мужчины, домой, к своим семьям. Возвращайтесь с победой!» — написали сотрудники ОНФ письмо ребятам под диктовку Светланы Ивановны.
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