Полиция начала задержания оппозиционеров в центре Еревана. Видео

27 мая 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

В Армении начались акции протеста Фото: Виталий Страхов © URA.RU новость из сюжета Массовые протесты в Армении В центре Еревана задержаны десятки граждан, вышедших на акцию протеста. Как сообщает ТАСС, оппозиционеры, требующие отставки президента страны Никола Пашиняна, пытались перекрыть улицу Абовяна. Утро 27 мая началось в Ереване и других городах Армении с акции гражданского неповиновения. По призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна, протестующие вышли на улицы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает официальный телеграм-канал оппозиции «Србазан пайкар» («Священная борьба»). Активисты перекрыли трассу в Иран на участке города Аштарака и заблокировали несколько улиц в Ереване. Также перекрыта трасса Ереван — Севан. Среди задержанных оказался депутат Артур Саркисян. Он перекрыл своей машиной одну из улиц в центре армянской столицы. После выяснения обстоятельств инцидента его отпустили, передает Sputnik Армения. Также среди задержанных, которых полиция увезла в участки, младший сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Игорь. URA.RU следит за развитием событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Еревана задержаны десятки граждан, вышедших на акцию протеста. Как сообщает ТАСС, оппозиционеры, требующие отставки президента страны Никола Пашиняна, пытались перекрыть улицу Абовяна. Утро 27 мая началось в Ереване и других городах Армении с акции гражданского неповиновения. По призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна, протестующие вышли на улицы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает официальный телеграм-канал оппозиции «Србазан пайкар» («Священная борьба»). Активисты перекрыли трассу в Иран на участке города Аштарака и заблокировали несколько улиц в Ереване. Также перекрыта трасса Ереван — Севан. Среди задержанных оказался депутат Артур Саркисян. Он перекрыл своей машиной одну из улиц в центре армянской столицы. После выяснения обстоятельств инцидента его отпустили, передает Sputnik Армения. Также среди задержанных, которых полиция увезла в участки, младший сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Игорь. URA.RU следит за развитием событий.