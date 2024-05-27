Полиция начала задержания оппозиционеров в центре Еревана. Видео

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Ереван, Армения, армения, флаг армении
В Армении начались акции протеста Фото:
новость из сюжета
Массовые протесты в Армении

В центре Еревана задержаны десятки граждан, вышедших на акцию протеста. Как сообщает ТАСС, оппозиционеры, требующие отставки президента страны Никола Пашиняна, пытались перекрыть улицу Абовяна.

Утро 27 мая началось в Ереване и других городах Армении с акции гражданского неповиновения. По призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна, протестующие вышли на улицы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает официальный телеграм-канал оппозиции «Србазан пайкар» («Священная борьба»). Активисты перекрыли трассу в Иран на участке города Аштарака и заблокировали несколько улиц в Ереване. Также перекрыта трасса Ереван — Севан.

Среди задержанных оказался депутат Артур Саркисян. Он перекрыл своей машиной одну из улиц в центре армянской столицы. После выяснения обстоятельств инцидента его отпустили, передает Sputnik Армения. Также среди задержанных, которых полиция увезла в участки, младший сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Игорь. URA.RU следит за развитием событий.

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В центре Еревана задержаны десятки граждан, вышедших на акцию протеста. Как сообщает ТАСС, оппозиционеры, требующие отставки президента страны Никола Пашиняна, пытались перекрыть улицу Абовяна. Утро 27 мая началось в Ереване и других городах Армении с акции гражданского неповиновения. По призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна, протестующие вышли на улицы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает официальный телеграм-канал оппозиции «Србазан пайкар» («Священная борьба»). Активисты перекрыли трассу в Иран на участке города Аштарака и заблокировали несколько улиц в Ереване. Также перекрыта трасса Ереван — Севан. Среди задержанных оказался депутат Артур Саркисян. Он перекрыл своей машиной одну из улиц в центре армянской столицы. После выяснения обстоятельств инцидента его отпустили, передает Sputnik Армения. Также среди задержанных, которых полиция увезла в участки, младший сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Игорь. URA.RU следит за развитием событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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