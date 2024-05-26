Аналитики назвали сотрудников в ХМАО, которые чаще всего меняют работу

Чаще всего в ХМАО по собственному желанию увольняется рабочий персонал. За первый квартал 2024 года в этой сфере работу сменили 76% сотрудников, рассказали URA.RU аналитики сервиса HeadHunter.
«С точки зрения профессиональных ролей, по собственному желанию чаще других подавали заявление об уходе представители рабочего персонала (76%), сферы туризма и гостиничного бизнеса (74%), а также науки и образования (73%). Реже остальных — представители сфер: „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ (48%), „Высший менеджмент“ (53%), „Спорт, салоны красоты“ (56%)», — говорится в исследовании.
Чаще всего в регионе сотрудники увольняются, поскольку их не устраивает зарплата, атмосфера в коллективе и руководство. Затем в качестве причин указывается сокращения штата и реорганизации в компаниях. «В большинстве случаев по собственной инициативе увольняются сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет (77% опрошенных в этой возрастной категории)», — добавляют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО возник острый дефицит работников в сфере автобизнеса. По словам предпринимателей, особенно на рынке труда не хватает опытных механиков.
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