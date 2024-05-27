В Армении толпы людей заблокировали улицы, начались задержания. Фоторепортаж

В Армении на акциях протеста задержали 137 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Армянский народ вышел на улицы, чтобы выразить протест правительству страны Фото:
новость из сюжета
Массовые протесты в Армении

В Армении начались акции гражданского неповиновения. Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Лидер оппозиционного движения — архиепископ Баграт Галстанян. Протестующие перекрыли несколько трасс. Начались аресты — уже задержали 137 человек. Как выглядит протест в Армении — в материале URA.RU.

Среди задержанных оказался депутат Артур Саркисян. Он перекрыл своей машиной одну из улиц в центре армянской столицы. После выяснения обстоятельств инцидента его отпустили.

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В Армении начались акции гражданского неповиновения. Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Лидер оппозиционного движения — архиепископ Баграт Галстанян. Протестующие перекрыли несколько трасс. Начались аресты — уже задержали 137 человек. Как выглядит протест в Армении — в материале URA.RU. Среди задержанных оказался депутат Артур Саркисян. Он перекрыл своей машиной одну из улиц в центре армянской столицы. После выяснения обстоятельств инцидента его отпустили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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