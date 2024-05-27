Армянский народ вышел на улицы, чтобы выразить протест правительству страны
новость из сюжетаМассовые протесты в Армении
В Армении начались акции гражданского неповиновения. Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Лидер оппозиционного движения — архиепископ Баграт Галстанян. Протестующие перекрыли несколько трасс. Начались аресты — уже задержали 137 человек. Как выглядит протест в Армении — в материале URA.RU.
Среди задержанных оказался депутат Артур Саркисян. Он перекрыл своей машиной одну из улиц в центре армянской столицы. После выяснения обстоятельств инцидента его отпустили.
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