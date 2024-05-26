На Среднем Урале построили 1,3 миллиона квадратных метров жилья за четыре месяца

В Свердловской области с начала 2024 года построили более 1,3 миллиона квадратных метров жилья, что на треть больше показателей аналогичного периода (январь — май) прошлого года. Наибольший рост отмечается на рынке индивидуального жилья, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона.
«Мы наблюдаем активный рост объемов загородного строительства и частных домов в Свердловской области. Кроме того, активно развиваем производство собственных строительных материалов и полностью обеспечиваем стройкомплекс региона по 14 группам, в том числе, востребованным в ИЖС», — сказал исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов, отметив, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева, в небольших городах планируется строительство детсадов, школ и больниц.
Еще 1,088 миллиона квадратных метров жилья возвели на Среднем Урале за первый квартал. Из этого показателя почти половину жилья отстроили только в Екатеринбурге. По словам Сурганова, стройка в полтора раза превышает показатели 2023 года.
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