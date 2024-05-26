26 мая 2024

Летнее тепло сменит заморозки в Челябинской области к выходным. Скрин

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Жаркая погода придет к 1 июня Фото:

В Челябинск к 1 июня вернется теплая погода, столбики термометров к началу лета поднимутся до 21-26 градусов тепла. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

«К 1 июня воздух прогреется до 21 градуса тепла. В первую неделю лета столбики термометров поднимутся до 25-26 градусов», — говорится в долгосрочном прогнозе погоды. Ночные температуры составят от 8 до 15 градусов выше ноля.

Синоптики предупреждают, что с 5 июня ожидаются сильные дожди. Это приведет к понижению температуры до 17-19 градусов днем и 9-13 по ночам.

Ранее синоптики предупреждали о заморозках до минус 4 градусов, которые ожидались в ночь на 27 мая. В утреннее время в регионе прошел небольшой дождь, местами пролетали снежинки.

В начале июня челябинцев ждет летняя погода
В начале июня челябинцев ждет летняя погода

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В Челябинск к 1 июня вернется теплая погода, столбики термометров к началу лета поднимутся до 21-26 градусов тепла. Об этом сообщили на сайте «Гисметео». «К 1 июня воздух прогреется до 21 градуса тепла. В первую неделю лета столбики термометров поднимутся до 25-26 градусов», — говорится в долгосрочном прогнозе погоды. Ночные температуры составят от 8 до 15 градусов выше ноля. Синоптики предупреждают, что с 5 июня ожидаются сильные дожди. Это приведет к понижению температуры до 17-19 градусов днем и 9-13 по ночам. Ранее синоптики предупреждали о заморозках до минус 4 градусов, которые ожидались в ночь на 27 мая. В утреннее время в регионе прошел небольшой дождь, местами пролетали снежинки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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