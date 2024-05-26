Только 18 отравившихся екатеринбуржцев получат по миллиону от «Жизньмарта»

Компенсацию в миллион рублей после отравления в «Жизньмарте» получат только 18 екатеринбуржцев, на которых ссылается Роспотребнадзор. Другие обращения не будут рассматриваться под выплату, рассказал владелец франшизы Иван Зайченко.
«Пожалуйста, обратите внимание, что мы собираемся выплатить компенсации тем, на кого ссылался Роспотребнадзор, начиная проверки. Это 18 человек, и эти списки мы возьмем в самом Роспотребнадзоре. Любые другие обращения под эту выплату не попадут», — написал Зайченко в своем telegram-канале.
Также бизнесмен призвал покупателей не облизывать яйца, продающиеся в сети магазинов, после информации о компенсации заразившимся. По словам Зайченко, он хотел сделать добро и компенсировать людям созданные проблемы, но этим была «вымощена дорога в ад».
После жалоб екатеринбуржцев на состояние здоровья после посещения «Жизньмарта» санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. В компании начали собственное расследование и пообещали выплатить пострадавшим по миллиону рублей. URA.RU также писало о первых попытках заразиться в надежде получить выплату.
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