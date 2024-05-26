Экс-директору челябинского курорта, на котором погиб ребенок, вынесли приговор

Бывшему директору термального курорта «Баден-Баден» (Еткульский район Челябинской области), в котором погибла 11-летняя девочка, Елене Аббасовой, 27 мая вынесли приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ее признали виновной и назначили наказание в виде условного срока.
«Аббасову признали виновной. В качестве наказания ей назначили два года условного лишения свободы, с испытательным сроком три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что в качестве дополнительного наказания Аббасовой на два с половиной года запретили занимать должности, связанные с оказанием услуг потребителям. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Девочка погибла на курорте в феврале 2022 года. Школьница купалась в джакузи, когда ее волосы зацепились за слив, часть которого из-за несвоевременного обслуживания стала неподвижной. Спасатели не успели спасти ребенка.
В отношении Аббасовой после произошедшего было возбуждено уголовное дело по п «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть). Расследование продолжалось чуть менее года. После материалы были направлены в суд.
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