Экс-директору челябинского курорта, на котором погиб ребенок, вынесли приговор

Бывший директор «Баден-Баден» Аббасова получила условный срок

27 мая 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Суд ограничился условным лишением свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшему директору термального курорта «Баден-Баден» (Еткульский район Челябинской области), в котором погибла 11-летняя девочка, Елене Аббасовой, 27 мая вынесли приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ее признали виновной и назначили наказание в виде условного срока. «Аббасову признали виновной. В качестве наказания ей назначили два года условного лишения свободы, с испытательным сроком три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания Аббасовой на два с половиной года запретили занимать должности, связанные с оказанием услуг потребителям. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Девочка погибла на курорте в феврале 2022 года. Школьница купалась в джакузи, когда ее волосы зацепились за слив, часть которого из-за несвоевременного обслуживания стала неподвижной. Спасатели не успели спасти ребенка. В отношении Аббасовой после произошедшего было возбуждено уголовное дело по п «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть). Расследование продолжалось чуть менее года. После материалы были направлены в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему директору термального курорта «Баден-Баден» (Еткульский район Челябинской области), в котором погибла 11-летняя девочка, Елене Аббасовой, 27 мая вынесли приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ее признали виновной и назначили наказание в виде условного срока. «Аббасову признали виновной. В качестве наказания ей назначили два года условного лишения свободы, с испытательным сроком три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания Аббасовой на два с половиной года запретили занимать должности, связанные с оказанием услуг потребителям. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Девочка погибла на курорте в феврале 2022 года. Школьница купалась в джакузи, когда ее волосы зацепились за слив, часть которого из-за несвоевременного обслуживания стала неподвижной. Спасатели не успели спасти ребенка. В отношении Аббасовой после произошедшего было возбуждено уголовное дело по п «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть). Расследование продолжалось чуть менее года. После материалы были направлены в суд.