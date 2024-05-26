26 мая 2024

Экс-директору челябинского курорта, на котором погиб ребенок, вынесли приговор

Бывший директор «Баден-Баден» Аббасова получила условный срок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Суд ограничился условным лишением свободы Фото:

Бывшему директору термального курорта «Баден-Баден» (Еткульский район Челябинской области), в котором погибла 11-летняя девочка, Елене Аббасовой, 27 мая вынесли приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ее признали виновной и назначили наказание в виде условного срока.

«Аббасову признали виновной. В качестве наказания ей назначили два года условного лишения свободы, с испытательным сроком три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что в качестве дополнительного наказания Аббасовой на два с половиной года запретили занимать должности, связанные с оказанием услуг потребителям. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Девочка погибла на курорте в феврале 2022 года. Школьница купалась в джакузи, когда ее волосы зацепились за слив, часть которого из-за несвоевременного обслуживания стала неподвижной. Спасатели не успели спасти ребенка.

В отношении Аббасовой после произошедшего было возбуждено уголовное дело по п «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть). Расследование продолжалось чуть менее года. После материалы были направлены в суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшему директору термального курорта «Баден-Баден» (Еткульский район Челябинской области), в котором погибла 11-летняя девочка, Елене Аббасовой, 27 мая вынесли приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ее признали виновной и назначили наказание в виде условного срока. «Аббасову признали виновной. В качестве наказания ей назначили два года условного лишения свободы, с испытательным сроком три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания Аббасовой на два с половиной года запретили занимать должности, связанные с оказанием услуг потребителям. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Девочка погибла на курорте в феврале 2022 года. Школьница купалась в джакузи, когда ее волосы зацепились за слив, часть которого из-за несвоевременного обслуживания стала неподвижной. Спасатели не успели спасти ребенка. В отношении Аббасовой после произошедшего было возбуждено уголовное дело по п «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть). Расследование продолжалось чуть менее года. После материалы были направлены в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...