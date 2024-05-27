Австралия отказалась отдавать Украине замороженные российские активы

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Австралия против того, чтобы прибыль от российских замороженных активов использовалась для Украины Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Австралия выступила против передачи Киеву российских активов, которые были заморожены на ее территории. Об этом заявил вице-премьер страны Ричард Марлз.

«Австралии не будет использовать замороженные российских активы для финансирования военных действий на Украине. Есть конституционные проблемы, связанные с простым захватом этих активов и их отправкой», — заявил Ричард Марлз. Его слова прозвучали на австралийском радио ABC. Он отметил, что его страна будет продолжать вводить против России санкции и дальше мешать РФ, однако на законных основаниях.

Ричард Марлз также отказался называть точную сумму замороженных в Австралии российских активов. Он лишь заявил, что она точно меньше той, о которой говорят в СМИ. Австралийские издания сообщали, что речь может идти о примерно шести миллиардов долларов.

После начала спецоперации страны Запада заморозили российские активы на сумму примерно в 300 миллиардов долларов. Позже они придумали направить эти деньги на помощь Украине. В Европе для этого был разработан специальный механизм. Согласно ему, активы будут инвестироваться, а полученная прибыль уже отправлять Киеву. Подробности — в материале URA.RU.

Российская сторона не раз отмечала, что такие действия незаконны. В Госдуме отмечали, что такой шаг сильно ударит по репутации ЕС и обернется тяжелыми финансовыми последствиями для государств объединения, передает RT.

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Австралия выступила против передачи Киеву российских активов, которые были заморожены на ее территории. Об этом заявил вице-премьер страны Ричард Марлз. «Австралии не будет использовать замороженные российских активы для финансирования военных действий на Украине. Есть конституционные проблемы, связанные с простым захватом этих активов и их отправкой», — заявил Ричард Марлз. Его слова прозвучали на австралийском радио ABC. Он отметил, что его страна будет продолжать вводить против России санкции и дальше мешать РФ, однако на законных основаниях. Ричард Марлз также отказался называть точную сумму замороженных в Австралии российских активов. Он лишь заявил, что она точно меньше той, о которой говорят в СМИ. Австралийские издания сообщали, что речь может идти о примерно шести миллиардов долларов. После начала спецоперации страны Запада заморозили российские активы на сумму примерно в 300 миллиардов долларов. Позже они придумали направить эти деньги на помощь Украине. В Европе для этого был разработан специальный механизм. Согласно ему, активы будут инвестироваться, а полученная прибыль уже отправлять Киеву. Подробности — в материале URA.RU. Российская сторона не раз отмечала, что такие действия незаконны. В Госдуме отмечали, что такой шаг сильно ударит по репутации ЕС и обернется тяжелыми финансовыми последствиями для государств объединения, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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