В ХМАО продают месторождение золота, которое исследовало легендарное предприятие геологов

«Уралнедра» выставили на торги лицензию на месторождение золота «Новый Золотошор» в Березовском районе ХМАО. Разведочными работами на участке недр занималась банкротная компания «Сосьвапромгеология», связанная с опальным олигархом Андреем Копайгорой.
«Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) проводит аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи золота из россыпных месторождений на участке недр Новый Золотошор в Березовском районе ХМАО. ПАО „Сосьвапромгеология“ в 2005 г. проведены разведочные работы на флангах россыпи», — сообщил агентству URA.RU организатор аукциона.
По предварительным данным, в недрах месторождения содержится порядка 50 кг золота. Начальная цена за золотоносный участок в 12 квадратных километров на торгах составляет 2,7 миллиона рублей.
Недропользователи разрабатывали месторождение с 2004 по 2017 годы. Лицензией на разведку и добычу полезных ископаемых владело ПАО «Сосьвапромгеология». В настоящее время предприятие признано банкротом, а его руководитель Андрей Андреев осужден за незаконную передачу драгоценных металлов. В ходе следствия Андреев заявлял, что передал золото осужденному олигарху Андрею Копайгоре, который был бенефициаром предприятия.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продается промышленная база обанкротившегося геологоразведочного предприятия «Сосьвапромгеология». Имущество расположено в Саранпауле Березовского района.
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