Охрана Зеленского готовилась сложить оружие, если ВС РФ войдут в Киев

Если ВС РФ войдут в Киев, то армия Украины должна сложить оружие. Такой приказ своим подчиненным дал полковник госохраны главы страны Владимира Зеленского в начале СВО, которого также подозревают в покушении. Слова полковника приводит газета Times.
«Мы не Вооруженные силы. У нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость», — с такими словами выступил полковник, рассказали его
При этом солдатский состав не стал писать донос на своего начальника руководству. Подчиненные восприняли его как эмоциональную реакцию на начало спецоперации.
До этого сотрудника госохраны Украины пытались убить Зеленского. Киев сразу обвинил в покушении Россию, однако Кремль опроверг такие заявления. Все, что известно о покушении на Зеленского, — в материале URA.RU.
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