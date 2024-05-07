СБУ заявила о попытке взять Зеленского в заложники и убить: что известно

На президента Украины Владимира Зеленского якобы пытались совершить покушение два полковника из департаментов Управления государственной охраны (УГО) — Андрей Гук и Деркач (имя не называется). Украинского главу пытались взять в заложники и убить, утверждает Служба безопасности Украины. URA.RU рассказывает, что известно о покушении на Зеленского.
История покушения
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СБУ обвинила Россию в покушении на главу Украины и на главу СБУ Василия Малюка. Позже были задержаны два полковника УГО;
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Украинская служба безопасности задержала полковников Андрея Гука и Деркача, которые пытались совершить покушение на Зеленского, Малюка и руководителя Главного управления разведки страны (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов);
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План по убийству украинского глав заключался в том, что полковники искали исполнителей покушения среди военных, которые приближены к охране президента Украины. Они должны были взять Зеленского в заложники, а после убить, передает издание «Страна.ua»;
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План полковников по убийству Буданова заключался в том, что завербованный агент должен был наблюдать за его перемещением и передавать информацию. По координатам дома жертвы планировалось нанести ракетный удар;
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Для совершения покушения один из полковников лично привез из Киева заряды к РПГ-7, FPV-дроны и противопехотные мины;
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СБУ зафиксировали передвижения преступников, когда они ездили за оружием. Позже у них в квартирах прошли обыски, в ходе которых были изъяты средств поражения.
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Гука задержали в Конча-Заспе, а Деркача — в Сумской области, туда он выехал на Пасху;
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Полковники подозреваются по статьям Уголовного кодекса Украины о подготовке к теракту и госизмене. Им грозит пожизненное лишение свободы;
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Андрей Гук считается близким другом начальника УГО Сергея Рудя. По данным «Страна.ua», он хотел назначить Гука на пост своего заместителя. Из-за покушения на Зеленского может встать вопрос об увольнении Руди.
Почему России не нужно уничтожение Зеленского
Ликвидация главы Украины не имеет смысла для РФ, потому что подобное не приведет к победе страны в конфликте, передает депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров. Кроме того, эксперт в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что НАТО составляет 95% от военной силы Украины. Этот фактор приведет к эскалации ситуации.
*Кирилл Буданов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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