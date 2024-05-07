СБУ заявила о попытке взять Зеленского в заложники и убить: что известно

СБУ: задержаны полковники госохраны, готовившие покушение на Зеленского

07 мая 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Для покушения на Зеленского один из преступников привез из Киева FPV-дроны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На президента Украины Владимира Зеленского якобы пытались совершить покушение два полковника из департаментов Управления государственной охраны (УГО) — Андрей Гук и Деркач (имя не называется). Украинского главу пытались взять в заложники и убить, утверждает Служба безопасности Украины. URA.RU рассказывает, что известно о покушении на Зеленского. История покушения СБУ обвинила Россию в покушении на главу Украины и на главу СБУ Василия Малюка. Позже были задержаны два полковника УГО;

Украинская служба безопасности задержала полковников Андрея Гука и Деркача, которые пытались совершить покушение на Зеленского, Малюка и руководителя Главного управления разведки страны (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов);

План по убийству украинского глав заключался в том, что полковники искали исполнителей покушения среди военных, которые приближены к охране президента Украины. Они должны были взять Зеленского в заложники, а после убить, передает издание «Страна.ua»;

План полковников по убийству Буданова заключался в том, что завербованный агент должен был наблюдать за его перемещением и передавать информацию. По координатам дома жертвы планировалось нанести ракетный удар;

Для совершения покушения один из полковников лично привез из Киева заряды к РПГ-7, FPV-дроны и противопехотные мины;

СБУ зафиксировали передвижения преступников, когда они ездили за оружием. Позже у них в квартирах прошли обыски, в ходе которых были изъяты средств поражения.

Гука задержали в Конча-Заспе, а Деркача — в Сумской области, туда он выехал на Пасху;

Полковники подозреваются по статьям Уголовного кодекса Украины о подготовке к теракту и госизмене. Им грозит пожизненное лишение свободы;

Андрей Гук считается близким другом начальника УГО Сергея Рудя. По данным «Страна.ua», он хотел назначить Гука на пост своего заместителя. Из-за покушения на Зеленского может встать вопрос об увольнении Руди. Почему России не нужно уничтожение Зеленского Ликвидация главы Украины не имеет смысла для РФ, потому что подобное не приведет к победе страны в конфликте, передает депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров. Кроме того, эксперт в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что НАТО составляет 95% от военной силы Украины. Этот фактор приведет к эскалации ситуации. *Кирилл Буданов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На президента Украины Владимира Зеленского якобы пытались совершить покушение два полковника из департаментов Управления государственной охраны (УГО) — Андрей Гук и Деркач (имя не называется). Украинского главу пытались взять в заложники и убить, утверждает Служба безопасности Украины. URA.RU рассказывает, что известно о покушении на Зеленского. СБУ обвинила Россию в покушении на главу Украины и на главу СБУ Василия Малюка. Позже были задержаны два полковника УГО; Украинская служба безопасности задержала полковников Андрея Гука и Деркача, которые пытались совершить покушение на Зеленского, Малюка и руководителя Главного управления разведки страны (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов); План по убийству украинского глав заключался в том, что полковники искали исполнителей покушения среди военных, которые приближены к охране президента Украины. Они должны были взять Зеленского в заложники, а после убить, передает издание «Страна.ua»; План полковников по убийству Буданова заключался в том, что завербованный агент должен был наблюдать за его перемещением и передавать информацию. По координатам дома жертвы планировалось нанести ракетный удар; Для совершения покушения один из полковников лично привез из Киева заряды к РПГ-7, FPV-дроны и противопехотные мины; СБУ зафиксировали передвижения преступников, когда они ездили за оружием. Позже у них в квартирах прошли обыски, в ходе которых были изъяты средств поражения. Гука задержали в Конча-Заспе, а Деркача — в Сумской области, туда он выехал на Пасху; Полковники подозреваются по статьям Уголовного кодекса Украины о подготовке к теракту и госизмене. Им грозит пожизненное лишение свободы; Андрей Гук считается близким другом начальника УГО Сергея Рудя. По данным «Страна.ua», он хотел назначить Гука на пост своего заместителя. Из-за покушения на Зеленского может встать вопрос об увольнении Руди. Ликвидация главы Украины не имеет смысла для РФ, потому что подобное не приведет к победе страны в конфликте, передает депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров. Кроме того, эксперт в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что НАТО составляет 95% от военной силы Украины. Этот фактор приведет к эскалации ситуации. *Кирилл Буданов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов