26 мая 2024

Куйвашев открыл промышленный форум в Эмиратах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев пообщался с иностранными заместителями министров Фото:

Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыли в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для участия в церемонии открытия промышленного форума «Сделай это в Эмиратах». Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона.

«Перед открытием форума Евгений Куйвашев вместе с торговым представителем РФ в ОАЭ Андрее Терехиным пообщался с иностранными коллегами, в том числе с первым заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омаром Аль Сувейди и заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Осамой Амиром Фаделем», — следует из сообщения. Мероприятие проходит в Абу-Даби.

О визите Куйвашев в ОАЭ URA.RU сообщало еще 21 мая. Там у губернатора запланированы ряд рабочих встреч, в том числе по вопросам «Иннопрома», в котором генпартнером станут Эмираты.

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Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыли в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для участия в церемонии открытия промышленного форума «Сделай это в Эмиратах». Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «Перед открытием форума Евгений Куйвашев вместе с торговым представителем РФ в ОАЭ Андрее Терехиным пообщался с иностранными коллегами, в том числе с первым заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омаром Аль Сувейди и заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Осамой Амиром Фаделем», — следует из сообщения. Мероприятие проходит в Абу-Даби. О визите Куйвашев в ОАЭ URA.RU сообщало еще 21 мая. Там у губернатора запланированы ряд рабочих встреч, в том числе по вопросам «Иннопрома», в котором генпартнером станут Эмираты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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