Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыли в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для участия в церемонии открытия промышленного форума «Сделай это в Эмиратах». Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона.
«Перед открытием форума Евгений Куйвашев вместе с торговым представителем РФ в ОАЭ Андрее Терехиным пообщался с иностранными коллегами, в том числе с первым заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омаром Аль Сувейди и заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Осамой Амиром Фаделем», — следует из сообщения. Мероприятие проходит в Абу-Даби.
О визите Куйвашев в ОАЭ URA.RU сообщало еще 21 мая. Там у губернатора запланированы ряд рабочих встреч, в том числе по вопросам «Иннопрома», в котором генпартнером станут Эмираты.
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Фото: департамент информполитики Свердловской области
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Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыли в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для участия в церемонии открытия промышленного форума «Сделай это в Эмиратах». Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «Перед открытием форума Евгений Куйвашев вместе с торговым представителем РФ в ОАЭ Андрее Терехиным пообщался с иностранными коллегами, в том числе с первым заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омаром Аль Сувейди и заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Осамой Амиром Фаделем», — следует из сообщения. Мероприятие проходит в Абу-Даби. О визите Куйвашев в ОАЭ URA.RU сообщало еще 21 мая. Там у губернатора запланированы ряд рабочих встреч, в том числе по вопросам «Иннопрома», в котором генпартнером станут Эмираты.