Куйвашев открыл промышленный форум в Эмиратах. Фото

27 мая 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев пообщался с иностранными заместителями министров Фото: Илья Московец © URA.RU Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыли в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для участия в церемонии открытия промышленного форума «Сделай это в Эмиратах». Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «Перед открытием форума Евгений Куйвашев вместе с торговым представителем РФ в ОАЭ Андрее Терехиным пообщался с иностранными коллегами, в том числе с первым заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омаром Аль Сувейди и заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Осамой Амиром Фаделем», — следует из сообщения. Мероприятие проходит в Абу-Даби. О визите Куйвашев в ОАЭ URA.RU сообщало еще 21 мая. Там у губернатора запланированы ряд рабочих встреч, в том числе по вопросам «Иннопрома», в котором генпартнером станут Эмираты. Фото: департамент информполитики Свердловской области Фото: департамент информполитики Свердловской области Фото: департамент информполитики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыли в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для участия в церемонии открытия промышленного форума «Сделай это в Эмиратах». Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «Перед открытием форума Евгений Куйвашев вместе с торговым представителем РФ в ОАЭ Андрее Терехиным пообщался с иностранными коллегами, в том числе с первым заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омаром Аль Сувейди и заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Осамой Амиром Фаделем», — следует из сообщения. Мероприятие проходит в Абу-Даби. О визите Куйвашев в ОАЭ URA.RU сообщало еще 21 мая. Там у губернатора запланированы ряд рабочих встреч, в том числе по вопросам «Иннопрома», в котором генпартнером станут Эмираты.