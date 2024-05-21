Куйвашев летит в Дубай вместе с замом и министром

21 мая 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

Сопровождать Евгения Куйвашева в поездке будут Дмитрий Ионин и Вячеслав Ярин (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев летит в новую командировку — в Объединенные Арабские Эмираты, которые в этом году станут генпартнером «Иннопрома» в Екатеринбурге. По данным URA.RU, вместе с ним туда отправятся «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин и глава областного министерства внешнеэкономических связей региона Вячеслав Ярин. «В конце недели у Куйвашева запланирован ряд рабочих встреч, в том числе по вопросам „Иннопрома“. Ионин летит как непосредственный куратор инвестблока», — поделился осведомленный собеседник. На прошлой неделе губернатор летал в Китай, где проходит российско-китайское «ЭКСПО». Вместе с ним там работала большая делегация из членов правительства и депутатов. Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. О том, что страной-партнером в этом году станут ОАЭ, стало известно лишь в марте, хотя решения от Минпромторга РФ ждали еще в конце прошлого года. Затянувшееся оглашение источники URA.RU связывали с поиском вариантов. На выставке ждут Султана бен Ахмеда аль-Джабера, министра промышленности и передовых технологий ОАЭ, специального представителя ОАЭ по России. В рамках «Иннопрома» также пройдет стратегический бизнес-форум «Россия — ОАЭ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев летит в новую командировку — в Объединенные Арабские Эмираты, которые в этом году станут генпартнером «Иннопрома» в Екатеринбурге. По данным URA.RU, вместе с ним туда отправятся «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин и глава областного министерства внешнеэкономических связей региона Вячеслав Ярин. «В конце недели у Куйвашева запланирован ряд рабочих встреч, в том числе по вопросам „Иннопрома“. Ионин летит как непосредственный куратор инвестблока», — поделился осведомленный собеседник. На прошлой неделе губернатор летал в Китай, где проходит российско-китайское «ЭКСПО». Вместе с ним там работала большая делегация из членов правительства и депутатов. Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. О том, что страной-партнером в этом году станут ОАЭ, стало известно лишь в марте, хотя решения от Минпромторга РФ ждали еще в конце прошлого года. Затянувшееся оглашение источники URA.RU связывали с поиском вариантов. На выставке ждут Султана бен Ахмеда аль-Джабера, министра промышленности и передовых технологий ОАЭ, специального представителя ОАЭ по России. В рамках «Иннопрома» также пройдет стратегический бизнес-форум «Россия — ОАЭ».