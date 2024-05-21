Куйвашев летит в Дубай вместе с замом и министром

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев летит в новую командировку — в Объединенные Арабские Эмираты, которые в этом году станут генпартнером «Иннопрома» в Екатеринбурге. По данным URA.RU, вместе с ним туда отправятся «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин и глава областного министерства внешнеэкономических связей региона Вячеслав Ярин.
«В конце недели у Куйвашева запланирован ряд рабочих встреч, в том числе по вопросам „Иннопрома“. Ионин летит как непосредственный куратор инвестблока», — поделился осведомленный собеседник.
На прошлой неделе губернатор летал в Китай, где проходит российско-китайское «ЭКСПО». Вместе с ним там работала большая делегация из членов правительства и депутатов.
Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. О том, что страной-партнером в этом году станут ОАЭ, стало известно лишь в марте, хотя решения от Минпромторга РФ ждали еще в конце прошлого года. Затянувшееся оглашение источники URA.RU связывали с поиском вариантов. На выставке ждут Султана бен Ахмеда аль-Джабера, министра промышленности и передовых технологий ОАЭ, специального представителя ОАЭ по России. В рамках «Иннопрома» также пройдет стратегический бизнес-форум «Россия — ОАЭ».
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