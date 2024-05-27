Польша готовится минировать границу с Белоруссией

В рамках проекта «Восточный щит» по укреплению границы с Белоруссией, Польша планирует воздвигнуть минные поля и противотанковые рвы. Об этом сообщает начальник генерального штаба польской армии генерал Веслав Кукула.
«Обратите внимание на противотанковые рвы, железобетонные ежи, а также на места, которые мы заблаговременно готовим для размещения минных полей. Мы предусматриваем создание таких полос. Эти поля будут заминированы только в случае абсолютной уверенности в том, что война неизбежна», — заявил Кукула на пресс-конференции от телеканала TVP Info.
Премьер-министр республики Дональд Туск 21 мая заверил, что в Варшаве пока не планируют выход из Оттавской конвенции. Она запрещает использование и накопление боеприпасов подобного рода.
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