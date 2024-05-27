Генерала Попова не переведут под домашний арест из СИЗО

27 мая 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Суд отклонил ходатайство насчет перевода Попова из СИЗО под домашний арест Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Суд отклонил ходатайство следствия о переводе экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в 235-го гарнизонном военном суде. Новость по теме Генерал Попов улыбался и шутил в зале суда: как чиновнику МО избрали меру пресечения «В удовлетворении ходатайства следователя отказать», — заявил судья Андрей Толкаченко. Его слова передает РИА Новости. Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом режиме. При этом сам генерал Попов участвовал в заседании, находясь в «аквариуме». Иван Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2023 году он был причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей, которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд отклонил ходатайство следствия о переводе экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в 235-го гарнизонном военном суде. «В удовлетворении ходатайства следователя отказать», — заявил судья Андрей Толкаченко. Его слова передает РИА Новости. Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом режиме. При этом сам генерал Попов участвовал в заседании, находясь в «аквариуме». Иван Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2023 году он был причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей, которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.