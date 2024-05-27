Генерала Попова не переведут под домашний арест из СИЗО

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Суд отклонил ходатайство насчет перевода Попова из СИЗО под домашний арест Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Суд отклонил ходатайство следствия о переводе экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в 235-го гарнизонном военном суде.

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«В удовлетворении ходатайства следователя отказать», — заявил судья Андрей Толкаченко. Его слова передает РИА Новости. Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом режиме. При этом сам генерал Попов участвовал в заседании, находясь в «аквариуме».

Иван Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2023 году он был причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей, которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

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Суд отклонил ходатайство следствия о переводе экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в 235-го гарнизонном военном суде. «В удовлетворении ходатайства следователя отказать», — заявил судья Андрей Толкаченко. Его слова передает РИА Новости. Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом режиме. При этом сам генерал Попов участвовал в заседании, находясь в «аквариуме». Иван Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2023 году он был причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей, которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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