Челябинская актриса Оболдина снялась в главной роли сериала «Ткачевы на связи». Фото

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Закрытие 2го Уральского открытого фестиваля российского кино. Екатеринбург, оболдина инга
Сериал с Ингой Оболдиной выйдет на экраны 10 июня Фото:

Актриса Инга Оболдина, родившаяся в Кыштыме Челябинской области, снялась в главной роли в новом сериале «Ткачевы на связи». Премьера сериала стартует 10 июня, сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе телеканала ТНТ.

«10 июня в 20.00 на ТНТ состоится премьера комедийного сериала „Ткачевы на связи“. В ролях: Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина, Андрей Федорцов и другие», — сообщили в пресс-службе. В первом сезоне запланировано всего 17 серий.

В сериале Инга Оболдина сыграла роль матери главной героини Наташи, которая переехала в Москву ради карьеры. После переезда родители девушки разводятся, а ее сестра уезжает в другой город. По сюжету Наташа начинает испытывать чувство вины за то, что бросила семью, но в это же время пытается наладить свою личную жизнь. Однако, несмотря на все недопонимания, Ткачевы поддерживают друг друга и остаются дружными даже на расстоянии.

Ранее стало известно, что актриса Инга Оболдина снимается в сериале «Разделенная семья». Именно так назывался сериал «Ткачевы на связи» изначально.

Съемки сериала с Оболдиной проходили в Москве и Московской области
Съемки сериала с Оболдиной проходили в Москве и Московской области
Фото:
Коллегой по съемочной площадке для Инги Оболдиной стала Марина Васильева (слева)
Коллегой по съемочной площадке для Инги Оболдиной стала Марина Васильева (слева)
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Актриса Инга Оболдина, родившаяся в Кыштыме Челябинской области, снялась в главной роли в новом сериале «Ткачевы на связи». Премьера сериала стартует 10 июня, сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе телеканала ТНТ. «10 июня в 20.00 на ТНТ состоится премьера комедийного сериала „Ткачевы на связи“. В ролях: Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина, Андрей Федорцов и другие», — сообщили в пресс-службе. В первом сезоне запланировано всего 17 серий. В сериале Инга Оболдина сыграла роль матери главной героини Наташи, которая переехала в Москву ради карьеры. После переезда родители девушки разводятся, а ее сестра уезжает в другой город. По сюжету Наташа начинает испытывать чувство вины за то, что бросила семью, но в это же время пытается наладить свою личную жизнь. Однако, несмотря на все недопонимания, Ткачевы поддерживают друг друга и остаются дружными даже на расстоянии. Ранее стало известно, что актриса Инга Оболдина снимается в сериале «Разделенная семья». Именно так назывался сериал «Ткачевы на связи» изначально.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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