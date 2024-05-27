Челябинская актриса Оболдина снялась в главной роли сериала «Ткачевы на связи». Фото

27 мая 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Сериал с Ингой Оболдиной выйдет на экраны 10 июня Фото: Александр Мамаев © URA.RU Актриса Инга Оболдина, родившаяся в Кыштыме Челябинской области, снялась в главной роли в новом сериале «Ткачевы на связи». Премьера сериала стартует 10 июня, сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе телеканала ТНТ. «10 июня в 20.00 на ТНТ состоится премьера комедийного сериала „Ткачевы на связи“. В ролях: Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина, Андрей Федорцов и другие», — сообщили в пресс-службе. В первом сезоне запланировано всего 17 серий. В сериале Инга Оболдина сыграла роль матери главной героини Наташи, которая переехала в Москву ради карьеры. После переезда родители девушки разводятся, а ее сестра уезжает в другой город. По сюжету Наташа начинает испытывать чувство вины за то, что бросила семью, но в это же время пытается наладить свою личную жизнь. Однако, несмотря на все недопонимания, Ткачевы поддерживают друг друга и остаются дружными даже на расстоянии. Ранее стало известно, что актриса Инга Оболдина снимается в сериале «Разделенная семья». Именно так назывался сериал «Ткачевы на связи» изначально. Съемки сериала с Оболдиной проходили в Москве и Московской области Фото: пресс-служба телеканала ТНТ Коллегой по съемочной площадке для Инги Оболдиной стала Марина Васильева (слева) Фото: пресс-служба телеканала ТНТ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актриса Инга Оболдина, родившаяся в Кыштыме Челябинской области, снялась в главной роли в новом сериале «Ткачевы на связи». Премьера сериала стартует 10 июня, сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе телеканала ТНТ. «10 июня в 20.00 на ТНТ состоится премьера комедийного сериала „Ткачевы на связи“. В ролях: Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина, Андрей Федорцов и другие», — сообщили в пресс-службе. В первом сезоне запланировано всего 17 серий. В сериале Инга Оболдина сыграла роль матери главной героини Наташи, которая переехала в Москву ради карьеры. После переезда родители девушки разводятся, а ее сестра уезжает в другой город. По сюжету Наташа начинает испытывать чувство вины за то, что бросила семью, но в это же время пытается наладить свою личную жизнь. Однако, несмотря на все недопонимания, Ткачевы поддерживают друг друга и остаются дружными даже на расстоянии. Ранее стало известно, что актриса Инга Оболдина снимается в сериале «Разделенная семья». Именно так назывался сериал «Ткачевы на связи» изначально.