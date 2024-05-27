«Известия» : пункты СДЭК приостановили работу

Отделения СДЭК испытывают серьезные технические проблемы, в результате которых остановилась работа сайта, почты и программ компании. Об этом сообщил источник.
«Единственное, чем могут помочь сотрудники клиентам — выдать посылку, если она пришла и была оплачена», — рассказал источник издания «Известия». Он добавил, что посылку также могут выдать в случае, если клиент имеет полную информацию о получателе.
Несмотря на информацию на сайте компании о возобновлении работы систем 27 мая, сами работники не осведомлены о точных сроках устранения неполадок. Клиенты продолжают выражать свое недовольство ситуацией, отметили в сообщении.
Ранее URA.RU писало о том, что сбой произошел в работе сервиса доставки СДЭК. На сайте сообщили, что ведутся технические работы и систему в скором времени восстановят.
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