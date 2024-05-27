«Известия» : пункты СДЭК приостановили работу

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Сотрудники СДЭКа могут выдать посылку только в случае, если она пришла и была оплачена
Сотрудники СДЭКа могут выдать посылку только в случае, если она пришла и была оплачена Фото:

Отделения СДЭК испытывают серьезные технические проблемы, в результате которых остановилась работа сайта, почты и программ компании. Об этом сообщил источник.

«Единственное, чем могут помочь сотрудники клиентам — выдать посылку, если она пришла и была оплачена», — рассказал источник издания «Известия». Он добавил, что посылку также могут выдать в случае, если клиент имеет полную информацию о получателе. 

Несмотря на информацию на сайте компании о возобновлении работы систем 27 мая, сами работники не осведомлены о точных сроках устранения неполадок. Клиенты продолжают выражать свое недовольство ситуацией, отметили в сообщении. 

Ранее URA.RU писало о том, что сбой произошел в работе сервиса доставки СДЭК. На сайте сообщили, что ведутся технические работы и систему в скором времени восстановят. 

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Отделения СДЭК испытывают серьезные технические проблемы, в результате которых остановилась работа сайта, почты и программ компании. Об этом сообщил источник. «Единственное, чем могут помочь сотрудники клиентам — выдать посылку, если она пришла и была оплачена», — рассказал источник издания «Известия». Он добавил, что посылку также могут выдать в случае, если клиент имеет полную информацию о получателе.  Несмотря на информацию на сайте компании о возобновлении работы систем 27 мая, сами работники не осведомлены о точных сроках устранения неполадок. Клиенты продолжают выражать свое недовольство ситуацией, отметили в сообщении.  Ранее URA.RU писало о том, что сбой произошел в работе сервиса доставки СДЭК. На сайте сообщили, что ведутся технические работы и систему в скором времени восстановят. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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