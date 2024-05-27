Толпа челябинцев пришла встретить Кубок Гагарина. Фоторепортаж

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Кубок Гагарина в Челябинске. Челябинск, кубок гагарина
Форвард «Металлурга» Данила Юров привез Кубок Гагарина в Челябинск Фото:

В Челябинск 27 мая нападающий команды «Металлург» Данила Юров привез главный трофей Континентальной хоккейной лики (КХЛ). Кубок Гагарина представили жителям во дворце спорта «Юность», передает корреспондент URA.RU.

«У главного входа в ДС „Юность“ собралась толпа желающий воочию увидеть Кубок Гагарина. Данила Юров, сопровождавший трофей в родной Челябинск, фотографировался с жителями и раздавал автографы», — сообщает корреспондент URA.RU.

В приветственном слове Юров выразил благодарность спортшколе Сергея Макарова, где в юном возрасте начал свою карьеру. Вместе с трофеем нападающий привез комплект клюшек, который подарил школе. Команда 20-летнего спортсмена выиграла кубок в сезоне 2023/24. По регламенту, каждый обладатель трофея имеет право привезти его в родной город.

Юров начал заниматься хоккеем в Челябинске, но в возрасте 11 лет переехал с семьей в Магнитогорск. В качестве форварда «Металлурга» он дебютировал в матче КХЛ в 2020 году. Нынешний сезон стал прорывным в карьере Данилы. Он заработал 49 очков и установил рекорд по их количеству в регулярном чемпионате среди хоккеистов КХЛ в возрасте до 21 года.

Кубок Гагарина в Челябинске. Челябинск
С Кубком Гагарина мог сфотографироваться любой желающий
Фото:
Кубок Гагарина в Челябинске. Челябинск
Первыми к трофею допустили воспитанников спортшколы Макарова, где Юров начинал свой путь
Фото:
Кубок Гагарина в Челябинске. Челябинск
После встречи с юными хоккеистами, кубок перенесли в фойе, где нападающий раздавал автографы
Фото:
Кубок Гагарина в Челябинске. Челябинск
«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2023/24
Фото:
Кубок Гагарина в Челябинске. Челябинск
В приветственном слове Юров поблагодарил спортшколу Макарова
Фото:
Кубок Гагарина в Челябинске. Челябинск
Каждый обладатель Кубка Гагарина по регламенту имеет право привезти трофей в свой родной город
Фото:
Кубок Гагарина в Челябинске. Челябинск
Фотосессия с юными хоккеистами продолжалась около часа
Фото:
Кубок Гагарина в Челябинске. Челябинск
Каждый посетитель мог лично пообщаться со звездой хоккея
Фото:
Кубок Гагарина в Челябинске. Челябинск
У дворца спорта собралась толпа челябинцев, желающих воочию увидеть кубок
Фото:

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В Челябинск 27 мая нападающий команды «Металлург» Данила Юров привез главный трофей Континентальной хоккейной лики (КХЛ). Кубок Гагарина представили жителям во дворце спорта «Юность», передает корреспондент URA.RU. «У главного входа в ДС „Юность“ собралась толпа желающий воочию увидеть Кубок Гагарина. Данила Юров, сопровождавший трофей в родной Челябинск, фотографировался с жителями и раздавал автографы», — сообщает корреспондент URA.RU. В приветственном слове Юров выразил благодарность спортшколе Сергея Макарова, где в юном возрасте начал свою карьеру. Вместе с трофеем нападающий привез комплект клюшек, который подарил школе. Команда 20-летнего спортсмена выиграла кубок в сезоне 2023/24. По регламенту, каждый обладатель трофея имеет право привезти его в родной город. Юров начал заниматься хоккеем в Челябинске, но в возрасте 11 лет переехал с семьей в Магнитогорск. В качестве форварда «Металлурга» он дебютировал в матче КХЛ в 2020 году. Нынешний сезон стал прорывным в карьере Данилы. Он заработал 49 очков и установил рекорд по их количеству в регулярном чемпионате среди хоккеистов КХЛ в возрасте до 21 года.
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