Свердловская область получила сотни миллионов рублей на путинскую программу

27 мая 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Более 100 млн выделили на догазификацию Сысерти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Газпром газификация» перечислил порядка 229 млн рублей на продолжение президентской программы социальной догазификации в четырех муниципалитетах Свердловской области. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. Сысертский городской округ получит 113 млн рублей, Полевской ГО — 73,5 млн рублей, Ачитский ГО — 22,8 млн рублей и Богданович получит около 19 млн рублей. «Жители этих территорий подали наибольшее количество заявок, по этому критерию и была определена очередность выполнения строительно-монтажных работ», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. В конце апреля «Газпром» направил 680 млн рублей на выполнение Путинского указа в Свердловской области. Программу по развитию газификации региона до 2025 года губернатор Евгений Куйвашев подписал с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Газпром газификация» перечислил порядка 229 млн рублей на продолжение президентской программы социальной догазификации в четырех муниципалитетах Свердловской области. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. Сысертский городской округ получит 113 млн рублей, Полевской ГО — 73,5 млн рублей, Ачитский ГО — 22,8 млн рублей и Богданович получит около 19 млн рублей. «Жители этих территорий подали наибольшее количество заявок, по этому критерию и была определена очередность выполнения строительно-монтажных работ», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. В конце апреля «Газпром» направил 680 млн рублей на выполнение Путинского указа в Свердловской области. Программу по развитию газификации региона до 2025 года губернатор Евгений Куйвашев подписал с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.