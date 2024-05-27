Свердловская область получила сотни миллионов рублей на путинскую программу

«Газпром газификация» перечислил порядка 229 млн рублей на продолжение президентской программы социальной догазификации в четырех муниципалитетах Свердловской области. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
Сысертский городской округ получит 113 млн рублей, Полевской ГО — 73,5 млн рублей, Ачитский ГО — 22,8 млн рублей и Богданович получит около 19 млн рублей. «Жители этих территорий подали наибольшее количество заявок, по этому критерию и была определена очередность выполнения строительно-монтажных работ», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
В конце апреля «Газпром» направил 680 млн рублей на выполнение Путинского указа в Свердловской области. Программу по развитию газификации региона до 2025 года губернатор Евгений Куйвашев подписал с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
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