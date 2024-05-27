Свердловская область получила сотни миллионов рублей на путинскую программу

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Более 100 млн выделили на догазификацию Сысерти Фото:

«Газпром газификация» перечислил порядка 229 млн рублей на продолжение президентской программы социальной догазификации в четырех муниципалитетах Свердловской области. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

Сысертский городской округ получит 113 млн рублей, Полевской ГО — 73,5 млн рублей, Ачитский ГО — 22,8 млн рублей и Богданович получит около 19 млн рублей. «Жители этих территорий подали наибольшее количество заявок, по этому критерию и была определена очередность выполнения строительно-монтажных работ», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В конце апреля «Газпром» направил 680 млн рублей на выполнение Путинского указа в Свердловской области. Программу по развитию газификации региона до 2025 года губернатор Евгений Куйвашев подписал с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

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«Газпром газификация» перечислил порядка 229 млн рублей на продолжение президентской программы социальной догазификации в четырех муниципалитетах Свердловской области. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. Сысертский городской округ получит 113 млн рублей, Полевской ГО — 73,5 млн рублей, Ачитский ГО — 22,8 млн рублей и Богданович получит около 19 млн рублей. «Жители этих территорий подали наибольшее количество заявок, по этому критерию и была определена очередность выполнения строительно-монтажных работ», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. В конце апреля «Газпром» направил 680 млн рублей на выполнение Путинского указа в Свердловской области. Программу по развитию газификации региона до 2025 года губернатор Евгений Куйвашев подписал с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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