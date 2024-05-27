На советника губернатора Орловской области завели уголовное дело

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В отношении Сергея Лежнева возбудили дело о мошенничестве
В отношении Сергея Лежнева возбудили дело о мошенничестве Фото:

Против советника губернатора Орловской области Сергей Лежнева возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в суде. 

«Дело о мошенничестве возбуждено в отношении Лежнева», — рассказали в суде. Информацию об этом передает ТАСС. 

Лежнев был задержан по подозрению в коррупции. Его обвиняют в хищении 76 миллионов рублей. По информации источника в силовых структурах, чиновника задержали 25 мая и доставили в изолятор временного содержания в Орле.

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Против советника губернатора Орловской области Сергей Лежнева возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в суде.  «Дело о мошенничестве возбуждено в отношении Лежнева», — рассказали в суде. Информацию об этом передает ТАСС.  Лежнев был задержан по подозрению в коррупции. Его обвиняют в хищении 76 миллионов рублей. По информации источника в силовых структурах, чиновника задержали 25 мая и доставили в изолятор временного содержания в Орле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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