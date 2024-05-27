На советника губернатора Орловской области завели уголовное дело

В отношении Сергея Лежнева возбудили дело о мошенничестве
Против советника губернатора Орловской области Сергей Лежнева возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в суде.
«Дело о мошенничестве возбуждено в отношении Лежнева», — рассказали в суде. Информацию об этом передает ТАСС.
Лежнев был задержан по подозрению в коррупции. Его обвиняют в хищении 76 миллионов рублей. По информации источника в силовых структурах, чиновника задержали 25 мая и доставили в изолятор временного содержания в Орле.
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