Челябинскую актрису Искандер отправили в колонию по делу о наркотиках

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Рамилю Искандер отправили на шесть с половиной лет в колонию
Рамилю Искандер отправили на шесть с половиной лет в колонию Фото:

Первомайских райсуд Пензы 27 мая осудил уроженку Челябинской области, заслуженную актрису РФ Рамилю Искандер (настоящая фамилия Хисамова), обвиняемую в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Как сообщили URA.RU в суде, в качестве наказания ей назначили шесть с половиной лет колонии.

«Искандер признали виновной. Ее приговорили к шести с половиной годам колонии», — сообщили URA.RU в суде.

На скамье подсудимых вместе с Искандер оказались еще двое человек. В роли соучастников выступили Владимир Холькин и Ярослав Шалев.

Искандер задержали в сентябре 2023 года. В ее квартире обнаружили амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. А вот под обивкой салона ее машины силовики обнаружили более крупную партию запрещенных веществ — два свертка мефедрона массой почти два килограмма. По версии следствия, актриса договорилась о создании интернет-магазина, торгующего наркотиками. Она же участвовала в его деятельности, расфасовывая и сбывая наркотики. Искандер о двое соучастников полностью признали вину в инкриминируемых им преступлениях.

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Первомайских райсуд Пензы 27 мая осудил уроженку Челябинской области, заслуженную актрису РФ Рамилю Искандер (настоящая фамилия Хисамова), обвиняемую в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Как сообщили URA.RU в суде, в качестве наказания ей назначили шесть с половиной лет колонии. «Искандер признали виновной. Ее приговорили к шести с половиной годам колонии», — сообщили URA.RU в суде. На скамье подсудимых вместе с Искандер оказались еще двое человек. В роли соучастников выступили Владимир Холькин и Ярослав Шалев. Искандер задержали в сентябре 2023 года. В ее квартире обнаружили амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. А вот под обивкой салона ее машины силовики обнаружили более крупную партию запрещенных веществ — два свертка мефедрона массой почти два килограмма. По версии следствия, актриса договорилась о создании интернет-магазина, торгующего наркотиками. Она же участвовала в его деятельности, расфасовывая и сбывая наркотики. Искандер о двое соучастников полностью признали вину в инкриминируемых им преступлениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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