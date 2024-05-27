Челябинскую актрису Искандер отправили в колонию по делу о наркотиках

27 мая 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Рамилю Искандер отправили на шесть с половиной лет в колонию Фото: Елена Никитченко/ТАСС Первомайских райсуд Пензы 27 мая осудил уроженку Челябинской области, заслуженную актрису РФ Рамилю Искандер (настоящая фамилия Хисамова), обвиняемую в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Как сообщили URA.RU в суде, в качестве наказания ей назначили шесть с половиной лет колонии. «Искандер признали виновной. Ее приговорили к шести с половиной годам колонии», — сообщили URA.RU в суде. На скамье подсудимых вместе с Искандер оказались еще двое человек. В роли соучастников выступили Владимир Холькин и Ярослав Шалев. Искандер задержали в сентябре 2023 года. В ее квартире обнаружили амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. А вот под обивкой салона ее машины силовики обнаружили более крупную партию запрещенных веществ — два свертка мефедрона массой почти два килограмма. По версии следствия, актриса договорилась о создании интернет-магазина, торгующего наркотиками. Она же участвовала в его деятельности, расфасовывая и сбывая наркотики. Искандер о двое соучастников полностью признали вину в инкриминируемых им преступлениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первомайских райсуд Пензы 27 мая осудил уроженку Челябинской области, заслуженную актрису РФ Рамилю Искандер (настоящая фамилия Хисамова), обвиняемую в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Как сообщили URA.RU в суде, в качестве наказания ей назначили шесть с половиной лет колонии. «Искандер признали виновной. Ее приговорили к шести с половиной годам колонии», — сообщили URA.RU в суде. На скамье подсудимых вместе с Искандер оказались еще двое человек. В роли соучастников выступили Владимир Холькин и Ярослав Шалев. Искандер задержали в сентябре 2023 года. В ее квартире обнаружили амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. А вот под обивкой салона ее машины силовики обнаружили более крупную партию запрещенных веществ — два свертка мефедрона массой почти два килограмма. По версии следствия, актриса договорилась о создании интернет-магазина, торгующего наркотиками. Она же участвовала в его деятельности, расфасовывая и сбывая наркотики. Искандер о двое соучастников полностью признали вину в инкриминируемых им преступлениях.