Актрису Искандер из Челябинска обвинили в создании магазина для сбыта наркотиков

07 марта 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

Дело заслуженной артистки будет рассматривать суд Пензы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дело актрисы Рамили Искандер, родившейся в селе Кунашак (Челябинская область) передали в Первомайский районный суд города Пензы. Ее обвиняют в создании интернет-магазина для незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории Пензы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области. «Дело актрисы Искандер (Хисамовой) и двух ее подельников будут рассматривать в Первомайском районном суде города Пензы. В 2023 году она договорилась со своим знакомым из Пензы о создании интернет-магазина для незаконного сбыта наркотиков», — сообщили в ведомстве. Согласно материалам дела, Хисамова, а также два уроженца Пензенской области обвиняются, в преступлениях, предусмотренных по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ). Установлено, что для открытия интернет-магазина Хисамова незаконно приобрела партию наркотиков массой более 2,6 килограмм. Она лично расфасовала на мелкооптовые партии и одну из них массой более 300 грамм. Наркотики актриса хранила в своем автомобиле. Искандер имеет звание заслуженной артистки России. Обвиняемая родилась и выросла в Кунашаке. Она начала карьеру актрисы в Челябинском ТЮЗе, а в последующем играла в театре драмы имени Наума Орлова. Искандер известна российским зрителям по фильмам и сериалам. В фильме «Царь» она сыграла роль жены Ивана Грозного. Ее голосом говорят многие зарубежные актеры. Крупную партию мефедрона силовики нашли у Искандер в сентябре 2023 года. Длительное время актриса провела в СИЗО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дело актрисы Рамили Искандер, родившейся в селе Кунашак (Челябинская область) передали в Первомайский районный суд города Пензы. Ее обвиняют в создании интернет-магазина для незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории Пензы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области. «Дело актрисы Искандер (Хисамовой) и двух ее подельников будут рассматривать в Первомайском районном суде города Пензы. В 2023 году она договорилась со своим знакомым из Пензы о создании интернет-магазина для незаконного сбыта наркотиков», — сообщили в ведомстве. Согласно материалам дела, Хисамова, а также два уроженца Пензенской области обвиняются, в преступлениях, предусмотренных по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ). Установлено, что для открытия интернет-магазина Хисамова незаконно приобрела партию наркотиков массой более 2,6 килограмм. Она лично расфасовала на мелкооптовые партии и одну из них массой более 300 грамм. Наркотики актриса хранила в своем автомобиле. Искандер имеет звание заслуженной артистки России. Обвиняемая родилась и выросла в Кунашаке. Она начала карьеру актрисы в Челябинском ТЮЗе, а в последующем играла в театре драмы имени Наума Орлова. Искандер известна российским зрителям по фильмам и сериалам. В фильме «Царь» она сыграла роль жены Ивана Грозного. Ее голосом говорят многие зарубежные актеры. Крупную партию мефедрона силовики нашли у Искандер в сентябре 2023 года. Длительное время актриса провела в СИЗО.