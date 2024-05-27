В Екатеринбурге на Плотинке заменят 75% плитки

Замена плиток начнется в середине июня Фото: Илья Московец © URA.RU

В Историческом сквере Екатеринбурга отремонтируют 1,2 тысячи квадратных метров плитки, что составляет 75% всего покрытия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Ремонт будет точечным — специалисты займутся только сломанными и шатающимися плитами. Суммарно рабочие переберут 1,2 тысячи квадратных метров покрытия: 697 квадратных метров гранитного и 521 — бетонного, поврежденные плиты заменят. По расчетам, 75% гранитных блоков станут новыми», — следует из сообщения.

Отмечается, что на время работ Исторический сквер останется открытым, а места, где будет идти ремонт оградят строительными щитами. Работы начнутся уже в середине июня.

Согласно опубликованному тендеру, победитель торгов должен будет закончить работы до 1 августа. На замену плитки заложили 10,8 млн рублей. Итоги аукциона мэрия подведет 31 мая.