Подозреваемый в убийстве врача из ХМАО уснул с трупом в одной квартире

Подозреваемый в убийстве врача-отоларинголога из детской больница Нижневартовска Альберта Загирова Ислам Висимбаев после поножовщины уснул с погибшим в одной квартире. Лишь на утро он обнаружил, что его друг мертв, сообщил источник URA.RU.
«Они были настолько невменяемы [после выпитого], что не додумались скорую вызвать [после потасовки]. В 10 утра проснулись и увидели труп. [Висамбиев] понял, что это он [убил Загирова]. Вызвал скорую и полицию», — рассказал инсайдер. По словам источника, Висамбиев раскаивался в содеянном.
URA.RU запросило комментарий в Следственном комитете ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее источник из медицинских кругов раскрыл агентству личность подозреваемого в убийстве врача-ЛОРа из Нижневартовска Альберта Загирова. Им оказался коллега и однокурсник, врач-стоматолог Ислам Висимбаев. Также URA.RU стало известно, что погибшего похоронят на родине в Дагестане.
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