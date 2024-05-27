Подозреваемый в убийстве врача из ХМАО уснул с трупом в одной квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый после поножовщины уснул в одной квартире с погибшим
Подозреваемый после поножовщины уснул в одной квартире с погибшим Фото:

Подозреваемый в убийстве врача-отоларинголога из детской больница Нижневартовска Альберта Загирова Ислам Висимбаев после поножовщины уснул с погибшим в одной квартире. Лишь на утро он обнаружил, что его друг мертв, сообщил источник URA.RU.

«Они были настолько невменяемы [после выпитого], что не додумались скорую вызвать [после потасовки]. В 10 утра проснулись и увидели труп. [Висамбиев] понял, что это он [убил Загирова]. Вызвал скорую и полицию», — рассказал инсайдер. По словам источника, Висамбиев раскаивался в содеянном.

URA.RU запросило комментарий в Следственном комитете ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее источник из медицинских кругов раскрыл агентству личность подозреваемого в убийстве врача-ЛОРа из Нижневартовска Альберта Загирова. Им оказался коллега и однокурсник, врач-стоматолог Ислам Висимбаев. Также URA.RU стало известно, что погибшего похоронят на родине в Дагестане.

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Подозреваемый в убийстве врача-отоларинголога из детской больница Нижневартовска Альберта Загирова Ислам Висимбаев после поножовщины уснул с погибшим в одной квартире. Лишь на утро он обнаружил, что его друг мертв, сообщил источник URA.RU. «Они были настолько невменяемы [после выпитого], что не додумались скорую вызвать [после потасовки]. В 10 утра проснулись и увидели труп. [Висамбиев] понял, что это он [убил Загирова]. Вызвал скорую и полицию», — рассказал инсайдер. По словам источника, Висамбиев раскаивался в содеянном. URA.RU запросило комментарий в Следственном комитете ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее источник из медицинских кругов раскрыл агентству личность подозреваемого в убийстве врача-ЛОРа из Нижневартовска Альберта Загирова. Им оказался коллега и однокурсник, врач-стоматолог Ислам Висимбаев. Также URA.RU стало известно, что погибшего похоронят на родине в Дагестане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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