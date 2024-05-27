Экс-советник НАТО назвал ключевую особенность России на фронте

Экс-советник НАТО Бо: слабая тактика Запада является причиной провала в Киеве
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Армия РФ превосходит западную, потому что у первой есть долгосрочная стратегия, заявил Бо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ превосходят Запад, потому что вторая сторона не имеет долгосрочную стратегию и не пытается понять динамику конфликта, а привязывается к статичной картинке. Об этом сообщил бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо.

«Запад склонен видеть бой как картинку, а Россия — как фильм. Именно поэтому россиянам сопутствует успех: они не привязываются к статичной картинке, а пытаются понять динамику», — заявил Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works. Он также отметил прекрасную подготовку ВС РФ к продолжительному конфликту.

Экс-офицер высказал мнение о том, что одна из главных ошибок Запада заключается в несформированности долгосрочной стратегии и отсутствии конкретной постоянной цели. По его словам, это приводит к необходимости постоянно реагировать на меняющиеся обстоятельства и адаптироваться к ним. Жак Бо отметил, что развитие российской армии в унисон с прогрессом всей страны является примером идеальной концепции баланса сил.

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ВС РФ превосходят Запад, потому что вторая сторона не имеет долгосрочную стратегию и не пытается понять динамику конфликта, а привязывается к статичной картинке. Об этом сообщил бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо. «Запад склонен видеть бой как картинку, а Россия — как фильм. Именно поэтому россиянам сопутствует успех: они не привязываются к статичной картинке, а пытаются понять динамику», — заявил Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works. Он также отметил прекрасную подготовку ВС РФ к продолжительному конфликту. Экс-офицер высказал мнение о том, что одна из главных ошибок Запада заключается в несформированности долгосрочной стратегии и отсутствии конкретной постоянной цели. По его словам, это приводит к необходимости постоянно реагировать на меняющиеся обстоятельства и адаптироваться к ним. Жак Бо отметил, что развитие российской армии в унисон с прогрессом всей страны является примером идеальной концепции баланса сил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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