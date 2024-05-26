Сбалансированная продуктовая корзина для жителя ЯНАО: примеры, рекомендации

Идеальная продуктовая корзина должна быть сбалансированной и включающей в себя все продукты, которые смогут обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Какие продукты лучше всего купить на неделю в магазинах ЯНАО URA.RU рассказали аналитики сервиса «Едадил».
«Еженедельный список обязательно должен быть сбалансированным и включать в себя то, что поможет обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. В него должны входить источники следующих элементов: белка (например мясо или рыба), кальция (молочные продукты), витаминов и клетчатки (овощи и фрукты), углеводов (крупы), полезных жиров (орехи, семена)», — отметили специалисты.
Пример базовой продуктовой корзины
- Молочные продукты: молоко, греческий йогурт, творог и сыр.
- Мясо и рыба: курица, тунец в собственном соку
- Овощи, фрукты и зелень: картофель, морковь, огурцы, помидоры, пучок петрушки, укроп, яблоки.
- Крупы и макароны: бурый рис, гречка, цельнозерновые макароны.
- Другие продукты: десяток яиц, мука, мед, орехи и темный шоколад.
Аналитики рассказали, что средняя стоимость подобного набора в ЯНАО составит в среднем 2629 рублей. Стоит отметить, что на ряд продуктов из корзины действуют различные скидки, а также список можно изменять согласно своим предпочтениям еде.
Диетологи рекомендуют, что прежде чем начать формировать сбалансированную продуктовую корзину, нужно проверить уже имеющиеся запасы и спланировать рацион на неделю. Это поможет избежать импульсивных покупок и сократит количество продуктов в холодильнике, которые могут испортиться.
Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих продуктовых корзинах в Ямало-Ненецком автономном округе. Лидером по дороговизне среди четырех ямальских городов стал Салехард.
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