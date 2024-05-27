Клава Кока и ее парень рассказали о критике после начала отношений

Клава Кока и ее парень признались, что получили много критики с начала отношений

27 мая 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Высокова и Поверин знают о сложившимся мнении у людей про их отношения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На певицу из Екатеринбурга Клаву Коку (Клавдия Высокова) и ее парня Александра Поверина обрушилась гора критика после конца проекта, где молодые люди завели отношения. Пара понимает, что многие люди не верят в их любовь. Об этом они рассказали в интервью телеведущей Ляйсан Утяшевой на ее YouTube-канале. «Даже после проекта хейта было очень много, и он касался нас двоих. Мы знали, что это будет, но мы думали, что будет немного меньше. Мы знаем, что нам никто не верит», — сказал Поверин. Кока добавила, что общественное недоверие связано со стереотипами о реалити-шоу, где пары часто не сохраняют отношения после окончания съемок. «Мне кажется, что не верят как минимум потому, что не было на моей памяти ни одного исхода, когда в конце телепроекта образовывались пары», — подчеркнула певица. «У нас контракт просто более серьезный», — отшутился Поверин. «Контракт на год, так что 15 июня ждите во всех соцсетях, новости о контракте опубликуем обязательно», — поддержала Кока. Ранее певица опровергла слухи о расставании с Повериным, о которых начали говорить ее слушатели после публикации песни «Нет парня — нет проблем». По ее словам, в сюжете трека речь идет о лирическом персонаже, который пытается завоевать сердце девушки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На певицу из Екатеринбурга Клаву Коку (Клавдия Высокова) и ее парня Александра Поверина обрушилась гора критика после конца проекта, где молодые люди завели отношения. Пара понимает, что многие люди не верят в их любовь. Об этом они рассказали в интервью телеведущей Ляйсан Утяшевой на ее YouTube-канале. «Даже после проекта хейта было очень много, и он касался нас двоих. Мы знали, что это будет, но мы думали, что будет немного меньше. Мы знаем, что нам никто не верит», — сказал Поверин. Кока добавила, что общественное недоверие связано со стереотипами о реалити-шоу, где пары часто не сохраняют отношения после окончания съемок. «Мне кажется, что не верят как минимум потому, что не было на моей памяти ни одного исхода, когда в конце телепроекта образовывались пары», — подчеркнула певица. «У нас контракт просто более серьезный», — отшутился Поверин. «Контракт на год, так что 15 июня ждите во всех соцсетях, новости о контракте опубликуем обязательно», — поддержала Кока. Ранее певица опровергла слухи о расставании с Повериным, о которых начали говорить ее слушатели после публикации песни «Нет парня — нет проблем». По ее словам, в сюжете трека речь идет о лирическом персонаже, который пытается завоевать сердце девушки.