Клава Кока объяснила, что происходит в ее отношениях с парнем

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) заявила, что смысл песни «Нет парня — нет проблем» никак не связан с ее отношениями с блогером Александром Повериным. По ее словам, в сюжете трека речь идет о лирическом персонаже, который пытается завоевать сердце девушки.
«Там поется про то, как парень выпендривается батиной тачкой и пневматикой, подкатывая ко мне. А я ему отвечаю: „Все потрачено, а мы с тобою еще даже не начали“. Это похоже на нашу историю с Сашей [Повериным]? Мне кажется — нет. Даже если не быть в нее посвященным. Тогда почему вы думаете, что эта песня — отражение того, что происходит в моей личной жизни?» — заявила певица в своем telegram-канале.
Клава Кока подчеркнула, что по сюжету песни лучше быть одной, чем начинать отношения с таким парнем. Она уточнила, что, если бы действительно рассталась со своим молодым человеком, то не стала бы писать подобную композицию и «плясать» под нее. Высокова убедилась во мнении, что лучше не рассказывать аудитории о своей личной жизни.
Слухи о расставании Клавы Коки с Повериным появились еще в середине мая после выпуска песни «Нет парня — нет проблем» и его тизера. Высокова заявила, что не все ее песни имеют отношение к личной жизни.
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