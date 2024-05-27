В поножовщине между врачами из Нижневартовска, в результате которой один из них — детский ЛОР Альберт Загиров скончался от полученного ранения, замешаны наркотики. Возможно, компания молодых людей в тот вечер употребляла запрещенные вещества, сообщает источник, знакомый с ситуацией.
«Предварительно известно, что перед тем, как между Загировым и Висимбаевым произошла потасовка, молодые люди употребляли наркотики. Между этими двоими завязалась драка, в которой Загиров оказался сильнее. Тогда Висимбаев схватился за нож и, не смотря на то, что мужчин пытались разнять, нанес удар оппоненту», — рассказал инсайдер URA.RU.
По его словам, соседи подозреваемого в убийстве Ислама Висимбаева не раз жаловались в чате дома на шумное поведение хозяина квартиры, а также периодические сборища в его квартире. При этом инсайдер отрицает версию о том, что мертвого Загирова нашли лишь на утро. Он утверждает, что скорую помощь и правоохранителей вызвали сразу после ранения.
В пресс-службе Следственного комитета ХМАО на звонок корреспондента не ответили. По данному делу журналистом агентства ранее уже был направлен запрос в силовое ведомство. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что врача детской больницы Нижневартовска Альберта Загирова, убитого в ночь на 26 мая, похоронят на родине в Дагестане. В его убийстве подозревают бывшего однокурсника и коллегу Ислама Висимбаева.
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