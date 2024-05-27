Bild: первые леди Франции и Германии рассмеялись на Мемориале жертвам Холокоста. Фото

27 мая 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Жены лидеров Германии и Франции рассмеялись во время посещения Мемориала жертвам Холокоста, пишет Bild Фото: Роман Наумов © URA.RU Жена президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит и супруга главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер рассмеялись во время посещения Мемориала жертвам Холокоста. Об этом сообщает Bild. «Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись», — передает газета . Причины подобного поведения женщин неизвестны. Макрон и его жена на второй день своего государственного визита в ФРГ совместно с немецким главой и его супругой посетили Мемориал жертвам Холокоста в центре Берлина. Лидеры стран возложили венки на памятник, а президент Франции оставил запись в памятной книге. Telegram-канал Bild https://t.me/BILD_Russian/16681 Telegram-канал Bild https://t.me/BILD_Russian/16681 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит и супруга главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер рассмеялись во время посещения Мемориала жертвам Холокоста. Об этом сообщает Bild. «Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись», — передает газета. Причины подобного поведения женщин неизвестны. Макрон и его жена на второй день своего государственного визита в ФРГ совместно с немецким главой и его супругой посетили Мемориал жертвам Холокоста в центре Берлина. Лидеры стран возложили венки на памятник, а президент Франции оставил запись в памятной книге.