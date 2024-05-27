Жена президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит и супруга главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер рассмеялись во время посещения Мемориала жертвам Холокоста. Об этом сообщает Bild.
«Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись», — передает газета. Причины подобного поведения женщин неизвестны.
Макрон и его жена на второй день своего государственного визита в ФРГ совместно с немецким главой и его супругой посетили Мемориал жертвам Холокоста в центре Берлина. Лидеры стран возложили венки на памятник, а президент Франции оставил запись в памятной книге.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит и супруга главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер рассмеялись во время посещения Мемориала жертвам Холокоста. Об этом сообщает Bild. «Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись», — передает газета. Причины подобного поведения женщин неизвестны. Макрон и его жена на второй день своего государственного визита в ФРГ совместно с немецким главой и его супругой посетили Мемориал жертвам Холокоста в центре Берлина. Лидеры стран возложили венки на памятник, а президент Франции оставил запись в памятной книге.