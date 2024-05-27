Bild: первые леди Франции и Германии рассмеялись на Мемориале жертвам Холокоста. Фото

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, германия, флаг фрг
Жены лидеров Германии и Франции рассмеялись во время посещения Мемориала жертвам Холокоста, пишет Bild Фото:

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит и супруга главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер рассмеялись во время посещения Мемориала жертвам Холокоста. Об этом сообщает Bild.

«Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись», — передает газета. Причины подобного поведения женщин неизвестны.

Макрон и его жена на второй день своего государственного визита в ФРГ совместно с немецким главой и его супругой посетили Мемориал жертвам Холокоста в центре Берлина. Лидеры стран возложили венки на памятник, а президент Франции оставил запись в памятной книге.

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Жена президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит и супруга главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер рассмеялись во время посещения Мемориала жертвам Холокоста. Об этом сообщает Bild. «Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись», — передает газета. Причины подобного поведения женщин неизвестны. Макрон и его жена на второй день своего государственного визита в ФРГ совместно с немецким главой и его супругой посетили Мемориал жертвам Холокоста в центре Берлина. Лидеры стран возложили венки на памятник, а президент Франции оставил запись в памятной книге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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