Пасечник: ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами

27 мая 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

В результате атаки ВСУ началось возгорание Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами, началось возгорание. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. В результате атаки началось возгорание», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. По его данным, на место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Он отметил, что на данный момент первоочередная задача — обеспечить безопасность мирных граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами, началось возгорание. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. В результате атаки началось возгорание», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. По его данным, на место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Он отметил, что на данный момент первоочередная задача — обеспечить безопасность мирных граждан.