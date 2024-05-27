Пасечник: ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами

В результате атаки ВСУ началось возгорание
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами, началось возгорание. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. В результате атаки началось возгорание», —
По его данным, на место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Он отметил, что на данный момент первоочередная задача — обеспечить безопасность мирных граждан.
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