27 мая 2024

Пасечник: ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами

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Музей Боевой славы Урала. Екатеринбург, боеприпасы, оружие, вооружение, снаряды
В результате атаки ВСУ началось возгорание Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами, началось возгорание. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. В результате атаки началось возгорание», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

По его данным, на место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Он отметил, что на данный момент первоочередная задача — обеспечить безопасность мирных граждан.

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ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами, началось возгорание. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. В результате атаки началось возгорание», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. По его данным, на место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Он отметил, что на данный момент первоочередная задача — обеспечить безопасность мирных граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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