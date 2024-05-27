Орловский губернатор назвал задержание своего советника полной неожиданностью

Орловский губернатор Клычков: с моим советником разбираются правоохранители

28 мая 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Клычков заявил, что следствие будет вестись беспристрастно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях прокомментировал историю со своим советником Сергеем Лежневым. Сейчас его подчиненный находится в СИЗО и обвиняется в мошенничестве и хищении денежных средств. «Про Лежнева — да, для меня это, полная неожиданность была. Мне вчера все писали, спрашивали мое мнение. Правоохранители будут разбираться, уверен, что все будет беспристрастно», — сообщил Клычков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Лежнев был задержан по подозрению в коррупции. Его обвиняют в хищении 76 миллионов рублей. По информации источника в силовых структурах, чиновника задержали 25 мая и доставили в изолятор временного содержания в Орле. В понедельник Советский районный суд в Орле отправил Лежнева под стражу на один месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях прокомментировал историю со своим советником Сергеем Лежневым. Сейчас его подчиненный находится в СИЗО и обвиняется в мошенничестве и хищении денежных средств. «Про Лежнева — да, для меня это, полная неожиданность была. Мне вчера все писали, спрашивали мое мнение. Правоохранители будут разбираться, уверен, что все будет беспристрастно», — сообщил Клычков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Лежнев был задержан по подозрению в коррупции. Его обвиняют в хищении 76 миллионов рублей. По информации источника в силовых структурах, чиновника задержали 25 мая и доставили в изолятор временного содержания в Орле. В понедельник Советский районный суд в Орле отправил Лежнева под стражу на один месяц.