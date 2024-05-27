27 мая 2024

Орловский губернатор назвал задержание своего советника полной неожиданностью

Орловский губернатор Клычков: с моим советником разбираются правоохранители
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, клычков андрей
Клычков заявил, что следствие будет вестись беспристрастно Фото:

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях прокомментировал историю со своим советником Сергеем Лежневым. Сейчас его подчиненный находится в СИЗО и обвиняется в мошенничестве и хищении денежных средств.

«Про Лежнева — да, для меня это, полная неожиданность была. Мне вчера все писали, спрашивали мое мнение. Правоохранители будут разбираться, уверен, что все будет беспристрастно», — сообщил Клычков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Лежнев был задержан по подозрению в коррупции. Его обвиняют в хищении 76 миллионов рублей. По информации источника в силовых структурах, чиновника задержали 25 мая и доставили в изолятор временного содержания в Орле. В понедельник Советский районный суд в Орле отправил Лежнева под стражу на один месяц.

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях прокомментировал историю со своим советником Сергеем Лежневым. Сейчас его подчиненный находится в СИЗО и обвиняется в мошенничестве и хищении денежных средств. «Про Лежнева — да, для меня это, полная неожиданность была. Мне вчера все писали, спрашивали мое мнение. Правоохранители будут разбираться, уверен, что все будет беспристрастно», — сообщил Клычков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Лежнев был задержан по подозрению в коррупции. Его обвиняют в хищении 76 миллионов рублей. По информации источника в силовых структурах, чиновника задержали 25 мая и доставили в изолятор временного содержания в Орле. В понедельник Советский районный суд в Орле отправил Лежнева под стражу на один месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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